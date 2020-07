Vara defenderá en Conferencia Presidentes a Extremadura lleguen "no menos" 3.200 millones

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defenderá en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes, 31 de julio, que a la comunidad autónoma extremeña "no pueden llegar menos de 3.200 millones de euros" del fondo de reconstrucción europeo en los próximos años, ya sea "de manera directa o de manera indirecta".



Unos fondos que deben llegar a Extremadura ya sea "gestionados por la comunidad autónoma o por el Gobierno de España, nos da igual, pero no pueden venir menos de 3.200 millones de euros", que son "necesarios para la reactivación de esta comunidad autónoma".



Así lo ha avanzado el portavoz del PSOE de Extremadura, Junta Antonio González, en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha valorado la celebración de esta Conferencia de Presidentes, que supone "una buena herramienta", porque "en estos momentos es básica la coordinación entre las comunidades autónomas y con el Gobierno de España".



Un encuentro en el que se hablará del "acuerdo histórico" alcanzado en la Unión Europea la pasada semana, por el que llegarán a España 140.000 millones de euros, de los que el dirigente socialista extremeño reivindicará que a la región lleguen "no menos de 3.200 millones, simplemente por el criterio poblacional".



En su intervención, el portavoz socialista ha mostrado su satisfacción por el "histórico acuerdo" de la semana pasada en la Unión Europea, tras lo que ha valorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "conseguido traer un magnífico acuerdo para España" que permitirán que lleguen al país 140.000 millones, que "es básica para poder iniciar esa reactivación económica y social que tanto vamos a necesitar en los próximos meses y años".



Por eso, desde el PSOE de Extremadura ha mostrado su "orgullo" por este "logro del Gobierno socialista", y ha mandado su enhorabuena a Pedro Sánchez por el "magnífico acuerdo que ha alcanzado en el seno de la Unión Europea".



En ese sentido, González ha lamentado que tras este "buen acuerdo para España", los partidos de derechas en el Congreso de los Diputados "se tiraron a la yugular" de Pedro Sánchez, lo que a su juicio "demuestra la poca altura de miras, la envidia que ciertos sectores de la derecha tienen contra el Gobierno de este país".



Unos partidos que "no son capaces de decir que el acuerdo alcanzado dentro de la UE es histórico para nuestro país", lo que supone "un problema", ya que en estos momentos más que nunca, necesitamos unidad, diálogo y altura de miras para sacar a este país de los problemas" que se han generado por el coronavirus".



"Por eso seguimos sin entender la postura que ciertos partidos de la derecha española están teniendo" ante el "problema mayúsculo" que ha generado por el coronavirus.



FONDOS DE LA PAC



Además, González ha valorado que el marco de este "histórico acuerdo" también se ha aprobado el marco financiero plurianual, que incluye una "buena noticia" respecto a la financiación de la PAC, ya que "se va a mantener" para el próximo periodo 2021-27".



En ese sentido, el portavoz socialista ha recordado que "hace unos meses nadie daba un duro por la PAC", ya "muchos pensaban que para el periodo 2021-2027 habría recortes en la PAC", pero finalmente, ha celebrado que "lo que nos dice el acuerdo de la UE es que la financiación que había en el periodo 2014-2020, se va a mantener en el periodo 2021-2027".



Por tanto, "no va a haber ni un solo recorte en la nueva Política Agraria Comunitaria", lo que a juicio del portavoz socialista extremeña, supone "un éxito del Gobierno de España" el "haber mantenido los fondos que en los próximos seis años llegarán a este país".



Ante esta situación, Juan Antonio González ha querido enviar un mensaje de "seguridad y tranquilidad" a los agricultores y ganaderos extremeños porque "la PAC se va a mantener con el mismo dinero que había en años atrás", ha dicho.



PLANTILLA DE PROFESORES



Finalmente, el portavoz del PSOE extremeño ha valorado el anuncio de la Junta de Extremadura de incrementar la plantilla de profesiores en 614 docentes para el próximo curso 2020/21, frente a los "recortes de los que hablaba la oposición".



González ha destacado ante este anuncio que "los recortes de los que hablaba la oposición se convierten en un incremento de las plantillas en los centros educativos", fundamentalmente para que los alumnos "tengan mayor disponibilidad para su asistencia presencial".



POr eso, ha instado a los partidos de la oposición "que hablaban de recortes en el profesorado", a que "hoy mismo pidan disculpas públicos a los ciudadanos", porque "los recortes de los que hablaban resulta que se han convertido en la contratación de 614 nuevos profesores" para el próximo curso, ha concluido.