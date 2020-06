Felcode reafirma su compromiso con la cooperación internacional

El Fondo Extremeño de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha celebrado este martes su asamblea general en Cáceres en la que ha reafirmado el compromiso con la cooperación internacional aunque este año, debido a las circunstancias de la crisis sanitaria mundial, no se podrá celebrar el programa 'Voluntarios expertos', que cada verano llevaba a una veintena de personas a varios países para asesorar en materias como el turismo, desarrollo sostenible, medio ambiente o urbanismo, entre otros.



No obstante, se buscarán fórmulas para seguir trabajando en los proyectos que se mantienen vivos en los países latinoamericanos -el pasado año se comenzó también a trabajar en el país africano de Santo Tomé y Príncipe- ya que estos territorios también están sufriendo las graves consecuencias de la pandemia de coronavirus y necesitan ayuda.



En concreto, la reunión anual de socios se ha celebrado en el complejo cultural San Francisco de Cáceres con la presencia de la presidenta de Felcode y presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, que ha destacado, momentos antes de comenzar el encuentro, que "ahora, más que nunca, tenemos que intensificar nuestra sensibilización en la cooperación internacional porque solo hace falta ver cómo la pandemia está afectando a todo el mundo y está golpeando con más virulencia a las personas que no disponen de medios para enfrentarse a ella".



"Sabemos que va a ser un año muy complicado donde no podremos llevar a cabo nuestro programa estrella como es el de 'Voluntarios expertos' y tendremos que marcarnos otros objetivos que irán dentro de Extremadura", ha señalado la responsable de la Institución provincial cacereña.



Sin embargo, y a pesar de las dificultades añadidas en esta situación de pandemia global, la presidenta ha abogado por encontrar vías para continuar cooperando y se ha referido concretamente a Haití, donde las dos diputaciones, Cáceres y Badajoz, junto con la Agencia Extremeña de Cooperación (Aeexcid) inauguraron una escuela en la comunidad haitiana de Los Algodones, un proyecto enmarcado en las iniciativas del Felcode y con el objetivo de potenciar la educación como el mejor instrumento para conseguir la justicia e igualdad social.



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha coincidido en destacar que "aunque estamos viviendo una pandemia a nivel mundial terrible e inédita, este tipo de tragedias se acentúa en los países donde tienen menos disposición económica como Ámerica Latina, eje principal de los trabajos de Felcode".



"La solidaridad, en tiempos como el actual, hay que seguir manteniéndola porque entendemos que es imprescindible para que al final podamos tener una sociedad un poquito mejor, en general" ha apuntado, al tiempo que ha mostrado satisfacción por reafirmar los compromisos de cooperación internacional del Felcode con quien más lo necesita.



Tal y como recuerda la Institución provincial cacereña en una ntoa de prensa, el Felcode está formado por 190 ayuntamientos de la región además de las mancomunidades y las dos diputaciones provinciales. El presupuesto es de 400.000 euros de los cuales cada diputación aporta en torno a los 90.000 euros, concluye.