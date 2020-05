Blanca Martín avanza una actividad "incesante" en la Asamblea en los próximos meses

Ep.



La Asamblea de Extremadura vivirá una actividad "incesante" en los próximos meses, incluido julio, con el objetivo de "legislar" para "cambiar cosas" y "reconstruir" la comunidad autónoma tras la crisis del Covid-19.



Así, la Cámara legislativa espera recuperar la actividad totalmente normalizada "cuanto antes", con la presencia de todos los diputados en las diferentes sesiones plenarias, comisiones y otros actos en la institución, así como también de los integrantes de los medios de comunicación que cubren la actividad parlamentaria.



De este modo lo ha indicado la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, en una entrevista en el programa "Ahora Extremadura" de Canal Extremadura TV, recogida por Europa Press, y en la que ha destacado que este mismo jueves se cumplen 37 años de la constitución de la Cámara autonómica.



En este sentido, tras recalcar que a su juicio el "gran logro" de dicha institución desde su creación ha sido "construir Extremadura", ha subrayado que ahora lo que "toca" a los diputados de la actual legislatura es "reconstruir" la comunidad autónoma tras la crisis del Covid-19.



"Igual que los primeros diputados (de la Asamblea de Extremadura) de 1983 empezaron a construir Extremadura" ahora "toca reconstruir la comunidad autónoma porque es la mayor crisis a la cual nos vamos a enfrentar la sociedad española y extremeña en casi un siglo", ha espetado Martín.



Al respecto, ha subrayado que desde la constitución de la Asamblea en 1983 el "gran logro" de la "casa" ha sido "construir una región" que partía "de la nada de dos provincias que además nunca se habían mirado frente a frente".



PRESENCIA DE TODOS DIPUTADOS EN LOS PLENOS



También, sobre cuándo volverá el hemiciclo lleno a la Asamblea de Extremadura, teniendo en cuenta que durante el estado de alarma se mantiene con un menor número de representantes políticos por medidas de seguridad, Blanca Martín ha afirmado que espera que esto se produzca "cuanto antes" porque ahora se hace "por medidas de seguridad" y por las fases de la desescalada, igual que ocurre en otras instituciones del país, pero los integrantes de la Cámara legislativa no dejan de ser "personas, ciudadanos" y "no son extraterrestres".



"Espero que cuanto antes podamos estar todas y todos porque cada vez que me siento en el hemiciclo y lo veo tan vacío echo de menos a los diputados" porque "no dejamos de ser personas, ciudadanos" y "no somos extraterrestres", ha aseverado; al tiempo que ha reconocido que ella también echa "de menos" a los periodistas, algo que unido a lo anterior supone una situación "un poco extraña".



Así, ha confiado en que "cuanto antes" pueda producirse la imagen de nuevo de la Cámara legislativa llena de diputados y de periodistas. "Sin achuchones y besos pero sí con la garantía de que no pase ni suceda nada", ha añadido la presidenta de la Asamblea, que ha explicado que el mes de julio también habrá actividad en la institución, toda vez que se trata de un periodo habilitado dentro del reglamento para ello.



"Por supuesto. El mes de julio está habilitado dentro del reglamento de la Asamblea y aquí estaremos durante el mes de julio, claro que sí", ha subrayado.



OPOSICIÓN



Por otra parte, sobre críticas vertidas por la oposición sobre supuesta falta de control en la Asamblea al Gobierno autonómico estos meses del estado de alarma, Blanca Martín ha defendido que "no ha sucedido eso en ningún momento".



Así, ha remarcado que la Mesa de la Asamblea trabajó hasta el propio domingo 16 de marzo y aprobó una serie de medidas que obligaba la propia declaración de estado de alarma, y una vez luego se han ido "relajando" con las diferentes fases de la desescalada las medidas "la Asamblea se ha puesto a trabajar básicamente a pleno rendimiento, dentro de lo que la normativa nos avala para hacer".



"Los grupos están funcionando, los portavoces también han estado al tanto a lo largo de estas semanas de lo que ha venido sucediendo", ha insistido Martín, quien ha recordado además que "todo ha sido por unanimidad" lo aprobado en la Mesa de la Asamblea durante el periodo del estado de alarma por el Covid-19.



Al mismo tiempo, ha destacado que por ejemplo este mes de mayo "ha habido comisiones todos los días de control al gobierno", aunque ha recordado que aún no está en marcha la actividad legislativa porque el propio Ejecutivo regional "no lo tiene habilitada como tal".



Finalmente, Blanca Martín ha resaltado también que, "en coordinación absoluta con el resto de Parlamentos regionales del país", y dado que desde finales de enero ella preside la Coprepa, en el seno de esta institución han mantenido "un contacto semanal y diario" sobre cómo los diferentes órganos legislativos regionales se iban adaptando a la "nueva normalidad" en cuanto a medidas de seguridad y también han venido abordando la propia actividad de los parlamentos.