Unidas Por Extremadura exige a Vara medidas de conciliación ante la decisión Educación

Así, lo ha señalado el diputado de Unidas Por Extremadura en la Asamblea, Joaquín Macías, reclamando al Ejecutivo regional del socialista Guillermo Fernández Vara que articule medidas de conciliación para las familias.



Tras lamentar que la consejera de Educación "no haya informado de cuál es la alternativa de conciliación que plantea para las familias", Macías ha insistido en que es "vital" que se articulen esas medidas de conciliación porque "según se vaya pasando de fases, más personas tendrán que incorporarse a sus puestos de trabajo, y muchas tendrán serios problemas a la hora de conciliar".



Junto con ello, ha resaltado que "la conciliación -ha afirmado- no debe ser únicamente responsabilidad de las familias en esta pandemia, la Administración tiene que garantizar que las personas se puedan incorporar a sus puestos de trabajo y tiene que poner en marcha ayudas para aquellas que no puedan hacerlo porque tengan que cuidar de sus hijos".



Por otro lado, exige que, en las aulas que sí que se abrirán para impartir clases de refuerzo para los alumnos de 2º de Bachillerato, 4º de la ESO, 2º de FP, Grado Medio y Grado Superior, que así lo soliciten, "se tomen todas las medidas higiénicas y de distanciamiento social necesarias para garantizar seguridad y la salud pública".



Además, el diputado de Unidas Por Extremadura plantea que el gobierno de Vara abra "inmediatamente" un diálogo con toda la comunidad educativa para afrontar cómo debe desarrollarse el próximo curso escolar.