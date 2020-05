Monago propone emplear el adelanto de fondos Gobierno en "blindar" residencias de mayores

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado este martes que hay "dos prioridades" en la región para invertir los fondos que el Gobierno de España va a adelantar a las comunidades autónomas, como es por un lado proteger las residencias de mayores y un plan de reactivación económica con medidas "de calado".



Así pues, el líder de los 'populares' extremeños se ha referido al fondo de hasta 16.000 millones de euros que el Ejecutivo central ha establecido para contrarrestar los efectos nocivos que ha tenido la crisis sanitaria derivada del coronavirus en las cuentas públicas.



En concreto, según sus palabras, unos fondos que Extremadura "debe aprovechar muy bien" porque los recursos económicos "escasean" en la región, pues considera "prioritario" desarrollar un plan para "proteger y dotar de medios materiales y humanos" las residencias de mayores, de las que provenían más del 90 por ciento de los fallecidos en la región por coronavirus.



"No hay un espacio mejor para invertir ese dinero", ha afirmado Monago, quien ha lamentado que las residencias "se han mostrado como el mayor foco de contagio y expansión del virus desde que empezó la pandemia".



POSIBLE REBROTE TRAS EL VERANO



De este modo, a través de una nota de prensa, Monago se ha referido a la alerta de varios científicos sobre un posible rebrote del virus a la vuelta del verano, ante lo que ha asegurado que "no sabemos si se dará o no" y que "lo mejor es la prudencia", pero ha advertido que de ser así, "nadie perdonaría que no se hubieran preparado las residencias durante este tiempo" para evitar que vuelvan a ser un foco masivo de contagios y fallecimientos.



A este respecto, cree "inexcusable" invertir para que las residencias "sean lugares seguros y de descanso para quienes durante toda su vida han trabajado para dejarnos en herencia el sistema de bienestar que hoy disfrutamos", tras lo que el dirigente del PP extremeño ha pedido más recursos porque "hay muchos mayores que están aislados, sin terapia y sin poder moverse de la habitación" que ya han superado el virus pero que "la falta de estímulos y movimiento les puede pasar factura".



PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA



A su vez, para Monago, la segunda prioridad es aprobar "un verdadero plan de reactivación económica que no sea un simple parche" como el que aprobó la Junta de Extremadura hace escasos días, sino que a su juicio debe ser un plan que "recoja medidas de calado" que permitan poner en marcha la economía regional y "evitar que el desempleo y la caída del crecimiento lastre nuestro futuro más inmediato".



"Sin reactivación económica y sin empresas que paguen impuestos, no podremos mantener nuestro estado de bienestar", ha sentenciado Monago, quien ha manifestado que el Gobierno de Fernández Vara "debe anticiparse" para "evitar que los extremeños vuelvan a sufrir los efectos de una crisis económica, como ocurrió en el año 2008".



"De lo que hagamos ahora, dependerá, como nunca antes, buena parte de nuestro futuro", ha concluido Monago.