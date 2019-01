Fomento: El ferrocarril extremeño acumula déficit de inversión de 665 millones desde 2012

Ep.

La red ferroviaria de Extremadura acumula un déficit de inversión de 665 millones de euros desde 2012 y hasta 2018, de tal forma que en dichos años la dotación en esta infraestructura en la región se ha reducido un 52 por ciento en comparación con el mismo periodo anterior.



De este modo lo ha indicado durante su intervención este lunes en la Comisión de Fomento en el Congreso el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, quien ha incidido en que con el anterior Gobierno central del PP "la red convencional se abandonó" en dicha comunidad.



Además, ha incidido en que no se puso en marcha la compra "ni un sólo tren", con lo que en Extremadura circulan algunas unidades que cuentan con hasta cuarenta años. "La media está en 20 años pero hay trenes que llegan a una antigüedad de 40 años.. Pero estaban en la pintura, en cortar la cinta y en la maqueta, pero no estaban en los problemas de los ciudadanos", ha dicho de nuevo en referencia al anterior Gobierno central del PP.



No obstante, en cuanto a la renovación del parque de trenes con que Renfe presta servicio, el 'número dos' de Fomento ha señalado que no sólo no se abordó en Extremadura, sino en todo el país. Según sus datos, entre 2012 y 2018 Renfe no puso en marcha proceso alguno para comprar trenes ni de Media Distancia (regionales) ni de Cercanías.



"No se ha invertido en la compra de un solo tren de cercanías y de media distancia entre los años 2012 y 2018. Ni un solo tren de cercanías y de media distancia en estos años", ha dicho como crítica al anterior Gobierno central del PP, del que ha lamentado su "indolencia y desidia" en mantenimiento de infraestructuras.



Al respecto, ha añadido que "el Gobierno anterior no adjudicó una mala máquina de ferrocarril de tren". "Tenía un presupuesto importante pero no era una prioridad, había que inaugurar, cortar cintas... pero no había para comprar máquinas y trenes, ha dicho.



En este punto, Saura ha ratificado finalmente la intención del actual Gobierno de que la operadora ferroviaria pública lance este año contratos de compra de nuevos trenes que, en conjunto, supondrán una inversión total de unos 3.000 millones de euros.