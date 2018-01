Monago: "La ineficacia de la Junta hace que seamos líderes en paro"

Ep



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado que la "ineficacia" de las políticas de la Junta en materia de empleo tengan como resultado que Extremadura sea "nuevamente líder" en España en relación a las cifras del paro.



De esta manera lo ha manifestado el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, este jueves en rueda de prensa en Mérida, en la que ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este jueves que indican que el paro ha bajado en Extremadura en 17.500 personas en 2017, lo que supone un 12,3 por ciento menos que en 2016, hasta situarse en los 123.900 desempleados.



En este sentido, José Antonio Monago ha lamentado también que las cifras de desempleo en Extremadura estén "siete décimas por encima" que las de Andalucía y que los extremeños sean "campeones absolutos nuevamente" del paro a nivel nacional, además de en desempleo juvenil ya que "51 por ciento, es decir, uno de cada dos está en paro".



Por ello, el presidente del PP extremeño ha considerado que la Junta de Extremadura debe "reflexionar" sobre las políticas y medidas que lleva a cabo en materia de empleo porque "no están funcionando", tras lo que ha defendido que "esa posición de liderazgo" en las cifras del paro "no es la posición que se merece el pueblo extremeño" y que es "un dato malo" para la región.



"Muchos anuncios, muchas promesas, muchas ilusiones de futuro, muchas promesas ante notario, pero lo que se ha cumplido hasta ahora ha sido la ineficacia del Gobierno extremeño", ha reiterado Monago, tras lo que ha considerado que estos "malos datos" del paro en la región "no se pueden disfrazar ni echar balones fuera o la culpa al Gobierno de Madrid" puesto que es competencia del Ejecutivo regional, ha concluido.