Museo Historia y Arqueología Mérida reunirá más de 500 piezas de "un valor incalculable"

Ep.

El Museo de Historia y Arqueología de Mérida reunirá más de 500 piezas de un "valor incalculable" para ofrecer una "fotografía" del paso de las distintas civilizaciones por la capital extremeña a los largo de los años.

El alcalde de Mérida y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Antonio Rodríguez Osuna, ha valorado los 3 millones que recibirá la ciudad para la construcción de este museo, que se ubicará en el antiguo Mercado de Calatrava.

Esta cuantía se enmarca en los 45 millones que las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad en España recibirán del departamento que dirige Reyes Maroto para financiar proyectos sostenibles de rehabilitación y mantenimiento de patrimonio histórico y cultural de uso turístico.

Rodríguez Osuna ha explicado que, una vez que quedó desierta la licitación mercantil que se hizo para la explotación de un mercado gourmet en dicho enclave, el equipo de gobierno planteó la posibilidad de utilizar dicho espacio para crear un recurso cultural y de ocio que fuera público.

"Mérida tiene mucho más que el mundo romano y que el mundo visigodo", ha aseverado el primer edil, quien ha destacado que la ciudad cuenta con una de las colecciones de prehistoria "más importantes" del país, así como que atesora más restos romanos que los expuestos en el Museo Nacional de Arte Romano.

Asimismo, la ciudad cuenta con restos tardoantiguos, restos medievales andalusíes y cristianos y también con restos modernos y contemporáneos que están ahora en almacenes y que formarían parte de este nuevo museo.

"Era el momento, no se ha hecho antes porque no hemos tenido los fondos, no se trata solo de una colección o de una época de la historia, se trata de una fotografía de toda la historia de la ciudad de Mérida hasta nuestros días, hasta la época más moderna", ha expuesto.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la presentación de la programación de Navidad de la capital extremeña.

SE TENÍA EN MENTE DESDE 2015

El primer edil emeritense ha resaltado que este Museo de Historia y Arqueología de Mérida se tenía en mente desde 2015, pero se dependía de disponer de fondos y de un espacio en el que intervenir, aspectos con los que ahora se cuentan.

Osuna ha indicado que el Consejo de Ministros aprobará los 45 millones de euros para las Ciudades Patrimonio de manera inminente y las ciudades dispondrán de tres años para poder ejecutar esos fondos.

De esta forma, ha adelantado que el equipo de gobierno tiene "mucho trabajo hecho" en este sentido, contando con los planos del museo y parte de la documentación de las piezas "de un valor incalculable" que tendrá y que son propiedad del Consorcio de la Ciudad de Mérida, y ha avanzado que de aquí a final de año se tendrá ya el proyecto básico para sacar la licitación a principios de 2022 y empezar la obra después.

También ha avanzado el primer edil que se tendrá que intervenir en el Mercado de Calatrava para adecuarlo como Museo de Historia y Arqueología de Mérida pero sin modificar nada de su estructura, ya que el edificio tiene un "valor histórico".

La gestión de este nuevo museo correrá a cargo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y entrará a formar parte del circuito turístico de la ciudad del consorcio, ha apuntado.

ESPACIO VIVO

Antonio Rodríguez Osuna ha valorado que se pretende que el Museo de Historia y Arqueología sea un "espacio vivo" que, junto a las piezas de las diferentes épocas históricas, pueda albergar también exposiciones temporales o espectáculos musicales.

"Sobre mundo romano y visigodo tenemos una colección nacional espectacular y tenemos un Museo Nacional de Arte Romano, pero es que tenemos miles de piezas que no están expuestas y esto es un Museo de la Historia de la Ciudad, por lo tanto habrá pequeñas muestras de esa parte de la historia de la ciudad que no va a competir con ni con el Museo Nacional ni con la colección nacional de arte visigodo", ha reseñado el alcalde.

En este sentido, ha reiterado que Mérida no renuncia a la idea de contar con un Museo Nacional de Arte Visigodo, que es un "objetivo" de este gobierno, ha dicho, aunque para materializarlo "hacen falta 40 millones de euros y no una enmienda de 1 millón de euros".

Por ello, ha pedido "dejarse de reír de los emeritenses a la cara", ya que el Gobierno de España, "ni este, ni el anterior del PP, ni el que venga después", de momento, tiene prevista la creación de más museos nacionales de 40 u 80 millones de euros con cargo a un presupuesto público, además de incidir en que no hay ninguna ciudad de España que cuente con más de un museo nacional que sea del ministerio, y Mérida cuenta ya con uno.

Por otro lado, y a preguntas de los medios, el alcalde emeritense ha asegurado que queda descartada por tanto la idea de mercado gourmet y ha planteado que en una ciudad "moderna" como Mérida "no tiene sentido" contar con un mercado de abastos.