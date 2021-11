Mérida recibirá 3 millones de euros para crear Museo de Historia en Mercado de Calatrava

Rd./Ep.

Las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España (GCPHE) recibirán 45 millones de euros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para financiar proyectos sostenibles de rehabilitación y mantenimiento de patrimonio histórico y cultural de uso turístico.



En concreto, se trata de unos fondos de los que Mérida recibirá tres millones de euros para la creación del Museo de la Historia y Arqueología en el Mercado de Calatrava, mientras que Cáceres recibirá otros tres millones para la rehabilitación de la Muralla Almohade y del Adarve Occidental Intramuros.



Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Turismo, Reyes Maroto, en un acto celebrado en Baeza (Jaén) para presentar el programa 'Impulsa Patrimonio', junto con el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, y el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz. Al acto también ha asistido el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.



En su intervención, Reyes Maroto ha destacado que "el patrimonio histórico y cultural español es un producto con una fuerte atracción de turistas tanto nacionales como internacionales y tiene cada vez un peso mayor en la decisión de viajar a España, "como demuestra el crecimiento del 16 por ciento que entre 2016 y 2019 registró el turismo cultural como motivo principal de viaje entre los visitantes internacionales" llegados en ese periodo.



"Por eso, dentro de nuestro plan de modernización y competitividad del sector turístico que financiamos con los fondos Next Generation-EU lanzamos este programa 'Impulsa Patrimonio' para financiar proyectos sostenibles de rehabilitación y mantenimiento de patrimonio histórico y cultural y potenciar la capacidad de atracción turística de nuestras Ciudades Patrimonio en todo nuestro territorio", ha dicho.



En ese sentido, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa, ha avanzado que 'Impulsa Patrimonio' va a "permitir reforzar nuestra apuesta por un turismo de calidad, sostenible, digital e inclusivo y potencia nuestra posición de liderazgo turístico a nivel mundial", ha explicado.



Por su parte, el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido a la ministra su "apuesta por fomentar la Marca España", de la que estas ciudades son un ejemplo destacado. "Allí donde esta estamos yendo a vender las ciudades Patrimonio de la Humanidad, estamos vendiendo lo mejor de nuestra cultura y de nuestro patrimonio", ha asegurado.



Rodríguez Osuna, que ha incidido en que 15 estas poblaciones "son joyas de este país y su desarrollo tiene una complejidad diferente al resto", ha expresado el compromiso de destinar los fondos a "proyectos que revitalizarán espacios fundamentales en la vida de los vecinos y vecinas, y también para los turistas, dinamizando la economía y generando empleo".



Así, la alcaldesa de Baeza ha agradecido la elección de la localidad para albergar este encuentro "pone las bases de este ambicioso proyecto" para las 15 ciudades que forman el citado grupo.



"Supone un hito en la puesta en marcha de importantes proyectos de recuperación y generación de economía en ciudades como Baeza, que representan lo mejor de la cultura y el patrimonio de nuestro país", ha dicho, no sin añadir que la presencia en Baeza de "los máximos responsables de la promoción del Turismo" en España "demuestra la relevancia de este Plan Impulsa Patrimonio".



De su lado, el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía ha mostrado la "favorable acogida" de esta administración a Impulsa Patrimonio, destinado a unas ciudades, para las que el reconocimiento por la Unesco supone "un talismán". Sin embargo, esta organización "no tiene asociada ninguna asignación económica" y "el coste de gestión recae principalmente en las alcaldías y propietarios de los recursos".



"Por eso es justo que las administraciones, que también participamos del beneficio que conlleva el reconocimiento colaboremos en su coste", ha considerado Muñoz. Ha añadido que el Gobierno autonómico cuenta "con diferentes herramientas para acompañar su financiación", desde la inversión en sus bienes a ayudas como las incluidas en la declaración de Municipio Turístico o los planes de grandes ciudades.



INVERSIÓN DE TRES MILLONES POR CIUDAD



El Programa Impulsa Patrimonio se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros y establece el reparto de estos 45 millones de euros entre las 15 Ciudades Patrimonio -Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, La Laguna, Mérida, Salamanca, Santiago, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda-, que recibirán un máximo de tres millones cada una.



Las actuaciones que se financiarán incluyen rehabilitación de inmuebles considerados Bienes de Interés Cultural (BIC), la renovación de pavimentos y adecuación para personas con movilidad reducida, la sustitución de sistemas de iluminación para ahorrar energía o adecuación de patrimonio para su uso turístico.



Entre otros, la ministra ha aludido a la rehabilitación de la plaza del Mercado de Baeza, el Centro Cultural Hospital de Santiago en Úbeda y actuaciones en el Alcázar Reyes Cristianos y Jardines del Alcázar, el Templo Romano de Claudio Marcelo y la iglesia del Antiguo Convento de Santa Clara, en Córdoba.



ACCIONES DE COLABORACIÓN



Fruto de la colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en los últimos meses se han desarrollado proyectos como el Estudio de Estrategia post covid en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de reorientar el Plan Operativo del Grupo hacia la reactivación del turismo cultural y patrimonial en las 15 ciudades.



Además, el GCPHE ha contado con la colaboración de la Secretaría de Estado de Turismo para poner en marcha el proyecto audiovisual Un Viaje Extraordinario que, acompañado de 15 películas individuales de cada ciudad, genera un material promocional destinado a las campañas en los mercados nacionales e internacionales.



En el caso de Turespaña, en el último año se han llevado a cabo una veintena de acciones de promoción conjunta con las Ciudades Patrimonio a través de las Consejerías de Turismo de España en el exterior. Recientemente la marca Ciudades Patrimonio se ha presentado a turoperadores, agentes de viajes y medios de comunicación en sendos actos en la Universidad de California y Las Vegas.



A ello se suma la promoción hecha en la gala de entrega de los Premios Grammy y en el concierto de Arcángel en Los Ángeles y el posicionamiento de estos enclaves como destino MICE se concretará el próximo mes de abril con la celebración en Baeza del Congreso Internacional de Tecnologías Aeroespaciales.



Por su parte, Paradores colabora desde hace más de 15 años con el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad con acciones conjuntas de promoción para fomentar un turismo cultural a nivel nacional y en el mercado internacional. Ambas entidades representan lo mejor de la Marca España y apuestan por un turismo sostenible, de calidad, interesado por la historia, el arte y la gastronomía.



Una alianza que permite la recuperación del turismo promocionando el rico patrimonio, la cultura y el capital natural donde se ubican los paradores. Once ciudades del Grupo (Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Mérida, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo y Úbeda) cuentan con un Parador de Turismo y está en fase de construcción el Parador de Ibiza, en el castillo de Dalt Vila.



Las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, y el Grupo de Ciudades como tal, forman parte también de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, un modelo impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segittur, que les ayuda a avanzar en retos como la digitalización, la sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos, con criterios de innovación y accesibilidad. Salamanca, Cuenca, Cáceres y Mérida son las que han avanzado más en este modelo.