Medina Azahara actuará en Plaza de España de Mérida durante el Carnaval Romano

El programa completo ha sido presentado este miércoles por la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, y el delegado de Cultura, Antonio Sánchez, quien ha señalado que se ha decidido "seguir apostando por conciertos en espacios abiertos para todo el público, gratuitos," como ya hicieron en otros momentos con el concierto de Soraya o de Siempre Así.



Sánchez ha añadido que apuestan "por actividades gratuitas que sean para todo el mundo" y que intentan "acercar la fiesta del carnaval no solo a los amantes de esta fiesta, si no a todos los emeritenses que quieran disfrutar de este concierto", que cree que será del agrado de públicos con edades muy variables dada su larga trayectoria musical.



Por su parte, Aragoneses ha presentado las diferentes novedades que tendrá la programación de este año y que ha calificado como "amplia y completa dirigida a todos los públicos y con actividades muy variadas contando una vez más con las opiniones de quien mejor conocen la fiesta para seguir creciendo y avanzando", donde el Martes de Carnaval volverá a ser festivo.



También ha explicado que "el Carnaval Romano vive uno de sus mejores momentos de la historia" y que el equipo de gobierno ha apostado "por recuperar la fiesta y no hay duda que lo hemos conseguido", y donde han colaborado entre diferentes delegaciones "para seguir creciendo".



VARIAS NOVEDADES



Algunas de las novedades principales de este año son las dos nuevas modalidades del concurso de adultos de coros y cuartetos, y además este año el fallo del jurado de todas las categorías tendrá lugar en la carpa de la Plaza de España tras el pregón, el viernes 1 de marzo.



Otra novedad será el concurso de agrupaciones juveniles que será en el Palacio de Congresos que también se celebrará el viernes, donde Aragoneses ha indicado que así le dan "valor a este concurso y a la cantera del Carnaval".



Habrá también este día por la tarde, de 17,30 a 19,30 horas, y el sábado por la mañana, de 11,00 a 13,00 horas, actividades en el Economato con talleres infantiles a cargo de la delegación de Juventud dedicados al carnaval.



Sobre el pregonero, Antonio Granero ha indicado que es "un referente de la gastronomía extremeña en el mundo y uno de los comunicadores más versátiles de la región".



También habrá en este carnaval un carrusel de coros el sábado por la mañana a partir de las 12,30 horas en los alrededores del Arco de Trajano donde actuarán las dos agrupaciones de esta modalidad de la ciudad.



Además, habrá una nueva edición de la copla monumental con la colaboración del consorcio monumental de Mérida en el Templo de Diana, a partir de las 13,00 horas, y "una amplia programación de conciertos en la carpa municipal con grupos de primer nivel", ha destacado Aragoneses.



En cuanto al 'Domingo de Hadas', este año el ayuntamiento colaborará con el evento solidario de José Onight, emeritense al que le fueron amputadas sus dos piernas, donde más de 80 cortadores de jamón se darán cita en la Plaza de España ofreciendo platos de jamón para recaudar fondos para financiar sus prótesis.



Otra novedad será la exhibición de baile de los pasacalles por los alrededores de la Plaza de España el sábado de carnaval, "dándole también presencia a esas agrupaciones de baile que además de estar en el desfile del domingo están acompañando desde el primer día del carnaval".



NUEVO ITINERARIO DEL DESFILE INFANTIL



Por su parte, el lunes tendrá lugar "el gran desfile infantil monumental" que este año cambia de recorrido y saldrá desde la plaza Margarita Xirgu hasta la Plaza de España, pasando por diferentes monumentos de la ciudad. Una vez que finalice este desfile infantil habrá una actividad de clown, titulada 'El último reto de Ambereto'.



Ese mismo lunes también habrá otra novedad como es el cantacalles infantil por la tarde en la calle Santa Eulalia y los monumentos más cercanos y la plaza de España, donde también estarán las agrupaciones foráneas que participarán en esta edición del concurso de agrupaciones juveniles.



El Martes de Carnaval por su parte, por la mañana, a partir de las 12,00 horas estará en la carpa DJ Bailón, dirigido a un público infantil, que dará inicio a una "amplia" programación, ha indicado Aragoneses, donde actuarán los primeros premios del concurso de agrupaciones adultas en la carpa y por la tarde, previo al entierro de la sardina, actuará la comparsa gaditana Los Luceros, de Ángel Subiela, a las 16,00 horas.



Por su parte, se mantienen otros actos como el desfile de escolares, el concurso de tamborada, el cantacalles de agrupaciones, el concurso de tapa carnavalesca, el premio nacional de Drag Queen 'Tomás Bravo' o el certamen de escaparate y hostelería, "que hacen más grande esta fiesta", ha señalado Aragoneses.



NUEVO INTENTO DE SER DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL



Por otro lado, Aragoneses ha indicado que afrontan esta nueva edición del Carnaval Romano "con la tranquilidad del trabajo bien hecho" gracias a la labor de la delegación de Festejos y el apoyo de otras delegaciones que "vienen a sumar y a trabajar" en esta fiesta que es transversal.



Asimismo, tras ser preguntada sobre si se volverá a intentar que le fiesta sea declarada de Interés Turístico Regional ha apuntado que "se volverá a justificar, una vez que haya pasado esta fiesta, todas las actuaciones y novedades para seguir sumando y seguir intentando que esta fiesta sea de interés turístico regional".



Además, ha asegurado que van "a seguir trabajando porque es nuestro objetivo y queremos mostrar que en Mérida el Carnaval es una fiesta histórica que tiene actividades singulares que representan una fiesta diferente y además siendo una ciudad turística y de servicios sería una significación importante para nuestra ciudad".