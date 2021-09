El rector de la UEx: No usar mascarilla en clase supone la expulsión del alumno

Ep.



El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, ha recordado que el uso de la mascarilla en las aulas universitarias es obligatorio y no llevarla puesta supondría "automáticamente" la expulsión del alumno/a del centro.



"Se le expulsaría", ha contestado el rector al ser cuestionado sobre qué pasaría si un alumno no cumpliera esta medida de seguridad frente al Covid, y tras la polémica que ha surgido en el colegio público Alba Plata de Cáceres porque la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha permitido a dos alumnas no llevar mascarilla por decisión de sus padres.



En declaraciones a los medios ha resaltado que, en la universidad todos son adultos y los estudiantes, por muy jóvenes que sean, cumplen la mayoría de edad antes de finalizar el año, por lo que "todos somos responsables y estamos obligados a la norma", ha dicho.



Hidalgo ha insistido en que, en esta franja de edad del alumnado universitario, "no es cuestionable el uso o no de la mascarilla", ya que "es obligatoria para todos" a la hora de asistir a las clases.



"Si alguien decidiera quitarse la mascarilla automáticamente sería invitado a abandonar el aula y el centro hasta que quisiera usar mascarilla", ha concluido a preguntas de los medios sobre este asunto tras la inauguración este miércoles en Cáceres del curso de verano/otoño de la UEx sobre 'Fomento y puesta en valor de la participación juvenil', que tiene lugar en el Palacio de la Generala.