C's reitera que sus 215 enmiendas parciales buscan "mejorar" el presupuesto para 2019

Ep.

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha reiterado que "enmendar un presupuesto no significa ir en contra" de éste, sino su formación, con las 215 enmiendas parciales que ha presentado, busca "mejorar" las cuentas de Extremadura para 2019.

De esta forma se ha pronunciado Domínguez, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este miércoles en Mérida, sobre la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en la que se están abordando las enmiendas parciales que se debatirán en el pleno de la próxima semana sobre el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2019.

En su intervención, Domínguez ha reafirmado que el trabajo de Ciudadanos ha sido "muy importante" en cuanto a las enmiendas, ya que ha presentado 215, que afectan "a todas las secciones del presupuestos, y a casi todos los programas" de éste.

Así, ha señalado que la idea de Ciudadanos al hacer las enmiendas son tres, que pasan por "mejorar el presupuesto", añadirle programas que a su juicio "tienen que ir reflejados" en las cuentas, y para incluir temas "que preocupan a los extremeños" en los diferentes sectores.

"Enmendar un presupuesto no significa ir en contra, sino mejorarlo, dotar presupuestariamente programas" que a su juicio no cuentan con una cuantía suficiente, ha considerado Victoria Domínguez, quien ha señalado que se trata también de una forma de que los partidos dejen claro "cuáles son sus prioridades políticas" a la hora de invertir los impuestos de los extremeños y "dónde se debe gastar ese dinero". Finalmente, Domínguez ha lamentado que en la comisión se ha "vetado" una enmienda que Ciudadanos había presentado al articulado, por razones que ha asegurado no entender, ya que iba destinada a que "se blinden las partidas presupuestarias" y que "no se hagan modificaciones presupuestarias en cuestiones importantes del presupuesto, esté gobernando quien esté", ha dicho. El resto de las enmiendas "han sido admitidas todas", ha avanzado Domínguez.