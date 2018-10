Podemos anunciará este jueves si hay más candidaturas en las primarias a la Junta

Ep.

Podemos Extremadura hará público este jueves, día 18, si hay más candidaturas en el seno de la formación para elegir al candidato del partido a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas o si, por el contrario, únicamente se plantea la ya conocida y que encabeza la diputada en la Asamblea Irene de Miguel.

De este modo lo ha señalado la propia Irene de Miguel a preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que ha apuntado que le gustaría "personalmente" que hubiera más candidaturas aparte de la suya por "pluralidad", al tiempo que ha añadido que si la encabezada por ella fuera la única también se alegraría, ha dicho, y se sentiría "muy arropada".

"Si no la hay (otra candidatura distinta a la suya) y parece ser que esto (la de ella) es una candidatura de consenso, pues me alegro mucho, me siento muy arropada, pero si hubiera también me parecería positivo, porque además estamos acostumbrados en Podemos a discutir y a debatir entre compañeros, que yo creo que es lo que nos hace tan grandes", ha añadido.