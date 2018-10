La Asamblea abordará este jueves la Ley de Renta Garantizada de Podemos

Ep.

El pleno de la Asamblea de Extremadura abordará este jueves, 11 de octubre, la propuesta de Ley de Renta Extremeña Garantizada, formulada por Podemos y a la que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad postulando su devolución.



Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha remarcado que no presentará enmienda a la totalidad ni apoyará la presentada por el Grupo Parlamentario Popular.



En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Álvaro Jaén, ha destacado que su grupo quiere con esta propuesta de ley "superar" la actual Ley de Renta Básica y que el PSOE, ha dicho, se "comprometió" a modificar, algo a lo que, como ha criticado, ha hecho "oídos sordos".



En opinión de Jaén, los criterios para conceder o denegar la renta básica son "absolutamente arbitrarios" y "subjetivos", un aspecto que su grupo quiere cambiar, además de aumentar su cuantía "al menos 100 euros" al mes y que, de manera progresiva, de aquí a los próximos años, se llegue a superar los 680 euros mensuales, además de hacerla compatible con otros tipos de ayudas, prestaciones o becas.



En el turno del PSOE, su portavoz, Valentín García, ha resaltado que su grupo esperará al trámite de las enmiendas parciales para "ajustar lo que Podemos quiere a la realidad social y presupuestaria de esta región".



De esta forma, ha considerado que la realidad social actual de Extremadura "no requiere de la renta garantizada" que pide Podemos, por lo que su grupo, en el trámite de las enmiendas parciales, propondrá "objetivar" las condiciones para percibir la renta básica, además de asegurar que esta prestación "está ajustada" y "al día".



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha considerado que la propuesta de ley de Podemos de Renta Garantizada es "inviable económicamente", razón que le ha impulsado a su grupo a presentar una enmienda de totalidad.



Así, el PP se ha mostrado contrario a esta ley porque, en su opinión, persigue un modelo de región en la que la renta básica sea "más que un salario", además de que una prestación asistencial pase a ser el "sustitutivo de un salario".



"Con una renta básica cercana a los 1.000 euros, sin requisitos y con posibilidad de prórroga, con los mileuristas que hay en Extremadura, que hay muchos desgraciadamente, va a dejar de ser rentable trabajar", ha dicho Teniente.



OTROS ASUNTOS



De la misma manera, junto con la propuesta de ley de Podemos, el pleno de este jueves incluye la comparecencia de la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, a petición del PP, para informar sobre los proyectos empresariales e inversiones que se habían anunciado para la región y de los que "nada" se sabe y se han "evaporado".



Entre esos proyectos, la portavoz del PP, Cristina Teniente, ha incluido la azucarera para Mérida, los grandes proyectos de ocio, el matadero en la provincia de Badajoz o proyectos de energías renovables.



También, el PP presentará una propuesta de impulso en la que instará a la Junta a exigir del Gobierno la autorización de la prórroga de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, y a conminar a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado a que acuerden una modificación normativa en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de las instalaciones de generación de energía eléctrica.



Finalmente, el PP preguntará por la valoración de la Junta de Extremadura de los datos de paro registrado del mes de septiembre, sobre los profesionales sanitarios que dejan el Servicio Extremeño de Salud para trabajar en otras regiones y por cuándo va a licitar las obras de la autovía Cáceres-Badajoz.



Asimismo, Podemos preguntará por las medidas que llevará a cabo la Junta para que las mujeres del área sanitaria de Plasencia reciban una atención adecuada durante su embarazo, parto y postparto.



En otro orden de asuntos, y fuera del orden del día del pleno, el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, ha criticado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "está fuera de la realidad", además de lamentar que Extremadura "está manos de una persona irresponsable".



De esta manera, ha rechazado que Vara, en lugar de "cerrar filas con la democracia", se va "con quienes pretenden acabar con nuestro estado de bienestar y con nuestro sistema de sistema de libertades", en alusión a la participación de Vara en un acto la pasada semana al que también asistió el presidente del PP, Pablo Casado.



Ante estas críticas de Podemos, la portavoz parlamentaria del PP, Cristina Teniente, ha dicho que la "corrupción en Extremadura está en el Partido Socialista", por lo que ha sugerido a dicho partido que "aprenda a disparar".



Así, ha echado en falta en Podemos, ha dicho, que se refiera en sus intervenciones a los casos de corrupción ya juzgados en los que han estado implicados cargos del PSOE en la región.



A su vez, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha considerado que, tras escuchar las intervenciones de Podemos y PP, se constata, en su opinión, el "nerviosismo" ante las elecciones de 2019, "especialmente en el Grupo Parlamentario Popular".



"Están tan nerviosos en el Partido Popular porque no tienen candidato todavía como por los sondeos que han de tener, porque van como pollo sin cabeza", ha remarcado, a lo que ha añadido que al PP le interesa "hacer ruido" para que Pablo Casado designe candidato a la presidencia de la Junta a José Antonio Monago, en un momento, ha dicho, en el que tiene que "competir en una carrera de tres cuadriga por la derecha".