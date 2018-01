La Asamblea insta a cubrir técnicos sanitarios con profesionales de FP

Ep

La Comisión de Sanidad, Políticas y Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de impulso que insta a la Junta a reconocer e implementar las competencias y funciones que establece la Orden de 14 de junio de 1984 en el sentido de cubrir las plazas de técnicos especialistas del Servicio Extremeño de Salud con profesionales titulados en Formación Profesional.

La iniciativa presentada por Podemos, a la que el PP ha presentado una enmienda de adicción, ha recibido el apoyo de los diputados de los tres grupos, socialista, 'popular' y la formación morada, presentes en la comisión.

En la defensa de la propuesta de impulso, el diputado de Podemos Obed Santos ha explicado que su iniciativa "no es nueva" sino que "van más de 30 años" desde que salió dicha orden y "todas" las administraciones del país han ido cumpliendo con la misma "excepto Extremadura", a lo que ha añadido que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo en 2015 que la normativa se iba a implementar en la siguiente oferta pública de empleo pero "no ha cumplido".

Según Santos, los técnicos de la FP consideran que "a la hora de la verdad", desde la Junta de Extremadura "no se les ofrece absolutamente nada" porque cuando se crea un plaza "no se valora" su formación para optar a la misma y se produce "intrusismo". Por ello, ha añadido, los jóvenes que se prepararan en FP en Extremadura tienen que "salir huyendo" de la región porque "no se cumple la ley y no se les dan las plazas que les corresponden y se dan a otros colectivos".

De este modo, Podemos ha exigido "que se cumpla la ley y se respeten los derechos de todos" y "no sólo de una categoría". Por ello, además de exigir el cumplimiento de la orden, su grupo parlamentario reclama que este reconocimiento se vea reflejado en las correspondientes ofertas públicas de empleo.

ENMIENDA DEL PP

Por su parte, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de adicción, aceptada por la formación morada, con el objetivo de "enriquecer" la propuesta de impulso de la formación morada y encaminada a que la Administración sea la que "plantee las necesidades sobre una mesa" y que sean los representantes de los trabajadores quienes "negocien las condiciones laborales", ha explicado el diputado del PP José María Saponi.

Asimismo, el PP ha reclamado en su iniciativa que las nuevas vacantes de estas categorías "se cubran", a lo que Saponi ha añadido que en la OPE extraordinaria que está previsto se celebre este año "hay 1.837 plazas y ninguna hace referencia a técnicos especialistas de Grado Superior".

Saponi ha indicado que categorías como técnico de laboratorio o de radiodiagnóstico están "sumidas" en una "profunda competencia" entre profesionales que desarrollan esa labor sin la titulación y los que sí la tienen. Además, ha señalado que existe una serie de problemáticas a "nivel económico", de "calidad" y "social" para el cumplimiento de dicha orden y ha cuestionado la "fiabilidad" de los servicios del SES que se prestan "sin los profesionales cualificados".

EL SES "HA IDO CUMPLIENDO"

Por su parte, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha señalado que el SES "ha ido cumpliendo" la orden "reconvirtiendo" plazas, aunque "sin obviar que se trata de servicios multidisciplinares", y ha añadido que la intención del Servicio Extremeño de Salud es que las plazas con funciones propias de los técnicos especialistas y que están ocupadas por enfermeros y auxiliares de enfermería que vayan quedando vacantes "serán ocupadas" por técnicos especialistas.

Según Paredes, le corresponde a la Administración reorganizar las plantillas e informar de esa reorganización y reconversión en mesa sectorial de Sanidad y de la reconversión y ha reclamado que "ojalá el Gobierno de la Nación en los próximos presupuestos elimine el techo de gasto y la tasa de reposición y se puedan crear esas plazas", asunto para el que ha pedido al PP que "interceda".

Finalmente, la diputada del PSOE ha resaltado que el SES en su oferta pública de empleo "va a sacar 24 plazas de técnicos especialistas de laboratorio y 21 plazas de técnicos especialistas de rayos", a lo que ha añadido que, "seguramente, con la OPE extraordinaria, van a ser muchas más", aunque "todavía no están cuantificadas".

Por otra parte, la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda ha aprobado por asentimiento la solicitud de comparecencia, por parte del Grupo Parlamentario Popular, de un representantes de la Asociación Custodia Compartida Extremadura a los efectos de informar de las acciones que desarrolla la organización, así como de sus necesidades y las del colectivo al que representa.