La Junta hará una propuesta "asumible por todos" sobre atrasos y Carrera Profesional

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha confirmado el "compromiso" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de realizar a los sindicatos una propuesta sobre atrasos con cargo a 2020 y Carrera Profesional en los empleados públicos que sea "asumible por todos" y que permita alcanzar los "acuerdos necesarios" en los diferentes ámbitos.

Este planteamiento se enmarca, según ha recalcado, dentro del "compromiso" que el Ejecutivo extremeño ha mantenido "siempre" de "negociar y acordar y de ofrecer como hasta ahora las mejoras que la Función Pública y el empleo público de Extremadura requiere".

En este punto, Blanco-Morales ha argumentado que hay un "amplio catálogo de medidas consensuadas y acordadas" en los últimos años con los sindicatos en materia de función pública que "avala" la "capacidad negociadora" de la Junta.

"En definitiva, diálogo y voluntad de llegar a acuerdos que nunca hemos abandonado, que siempre enmarcaremos en el contexto de nuestras obligaciones y nuestras posibilidades en lo que la legislación estatal permita", ha dicho la vicepresidenta primera a preguntas de los medios --este miércoles en una rueda de prensa en Mérida-- sobre el compromiso que según CCOO y UGT asumió el presidente de la Junta el viernes pasado para presentar una propuesta para abonar los atrasos que se deben a los empleados públicos con cargo a 2020 y retomar el abono de la Carrera Profesional que estaba suspendida.

Así, Blanco-Morales ha recordado que entre 2016 y 2022, "siempre" de acuerdo con la normativa básica del estado, se han ido produciendo "todos los años" los incrementos salariales que permitía la legislación básica estatal, la ley de Presupuestos Generales del Estado, que da un 11 por ciento.

Además, ha incidido en que el Ejecutivo regional ha abordado otros "importantes medidas" también "consensuadas" con los sindicatos que son "tan destacables" como las referidas a la jornada de 35 horas; la convocatoria de oposiciones y ofertas de empleo (con casi 1.000 plazas de funcionarios y laborales que están en proceso de convocatoria ahora mismo); el desarrollo de la Ley de Función Pública; o la regulación del teletrabajo (con una cuarta convocatoria con 1.333 autorizaciones); junto al disfrute fraccionado de los días por asuntos particulares sin deducción de retribuciones; la recuperación de los días de asuntos propios y de la antigüedad; o la eliminación de la penalización por incapacidad laboral.

ACTUACIÓN CONFORME A LA LEY

Al mismo tiempo, Blanco-Morales ha recordado que "cuando estos asuntos se han judicializado los tribunales de justicia han dado la razón a la Junta de Extremadura" (en alusión a las desestimaciones judiciales de reclamaciones efectuadas en su momento sobre el incremento salarial del 2 por ciento y la Carrera Profesional).

"Siempre hemos actuado conforme a la ley", ha incidido la consejera, quien ha recalcado que, no obstante, eso "no será óbice" para sentarse en la mesa con "la determinación para llegar a acuerdos"; y ha recordado igualmente que sobre las tasas de temporalidad "la Junta de Extremadura nunca ha sido condenada por un abuso en la temporalidad".

CRÍTICAS SINDICALES

Por otra parte, preguntada sobre críticas de los sindicatos relativas a que más que mesas de negociación en materia de empleo público las celebradas hasta ahora han sido mesas informativas, Blanco-Morales ha dicho que "hay que distinguir varios hitos", el primero de la oferta de estabilización materializada este miércoles con 6.220 plazas, y ha incidido en que la identificación de esas plazas "requiere un ejercicio de estricta aplicación de lo que la ley establece".

Así, ha recalcado que en este proceso la determinación de la Junta es "respetar los intereses no siempre conciliables pero sí armonizables de los distintos sectores o tipologías", ya que se están desarrollando concursos de traslado, promoción interna, ofertas ordinarias, "hay elementos que no podremos conocer hasta que no se finalice".

Ha recalcado, en todo caso, que la Junta ha ofrecido a los sindicatos "toda la información disponible", y ha reiterado "la voluntad de llegar a acuerdo" por parte de la Administración regional, bajo el planteamiento de que "la información es la base del acuerdo cuando se quiere llegar a acuerdo".

Finalmente, ha destacado el "compromiso" de la Junta de adaptar las plantillas a las necesidades "reales", y reconociendo la experiencia profesional en todas las plazas que van a ir a concurso y a concurso-oposición como un elemento "sustancial" del proceso de selección.

"Daremos toda la información de la que disponemos para cumplir con lo que dice la ley, y nos sentaremos tantas cuantas veces sea necesario para negociar y alcanzar el acuerdo, que es lo que deseamos", ha dicho a los sindicatos.