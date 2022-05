PP dice que Vara trata a los empleados públicos como "mercancía electoral"

Ep.



El portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Popular, Juan Luis Rodríguez, ha criticado la forma en la que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, trata a los empleados públicos al comprometerse con ellos ahora, a falta de un año para las elecciones, a cumplir los acuerdos pendientes sobre la subida salarial del 2 por ciento y la aplicación de la carrera profesional.



Medidas que han venido reclamando lo sindicatos todo este tiempo, así como los propios 'populares' en sede parlamentaria durante toda la legislatura, y que ahora, a falta de un año para las elecciones autonómicas, se compromete a retomar de nuevo "en una mesa camilla", en lugar de en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos.



Así se ha referido al acuerdo anunciado por CCOO y UGT Extremadura, a través de un comunicado, tras un encuentro con Vara este pasado lunes, en una rueda de prensa en la que ha valorado el "compromiso que parece que ha adquirido con dos sindicatos de la región en un sofá donde dice que se van a retomar los compromisos con los empleados públicos y que se dejaron de cumplir".



Ante ello, ha planteado cuatro preguntas "muy claritas" al presidente extremeño, que espera que sean respondidas con la misma claridad. En primer lugar, cuestiona sobre el motivo por el que "ahora" va a retomar los compromisos.



Así, se ha preguntado si es que empieza a "oler a elecciones autonómicas" y se va a "revivir el bochornoso espectáculo" que ofreció la Junta en 2018, cuando se compromete a cumplir estos mismos acuerdos, en 2019 cuando se firman "porque había elecciones", ha dicho, y en 2020 cuando se incumplen los acuerdos tras ganar los comicios.



Al respecto, ha recordado que el Grupo Popular presentó propuestas de resolución reclamando esto mismo que ahora se ha acordado en los debates del estado de la región así como en enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.



La siguiente pregunta que lanzan al Ejecutivo autonómico es por la fecha en la que se cumplirán estos compromisos. "¿Cuándo se lo van a pagar?", y la tercera es "cuánto", en referencia a si se abonará la carrera profesional, el incremento del 2 por ciento o las dos cuestiones.



Por último, le ha preguntado "de dónde van a sacar" estos fondos, ya que los Presupuestos Generales de 2022 no contemplan ni el incremento salarial ni el abono de la carrera profesional.



De hecho, en el texto articulado de los PGEx se recoge "expresamente" que se dejarán sin efecto "todos los acuerdos" sobre la carrera profesional. Un artículo ante el cual el PP presentó una enmienda que los socialistas rechazaron.



Y más ante la situación económica actual, cuando Funcas vaticina que la situación económica va a "empeorar" porque el "presupuesto ficticio" que presentó la Junta, con un incremento del 7%, no se corresponde con la realidad, pues avanza un crecimiento de la economía regional del 3%.



Ante todo ello, ha señalado que los empleados públicos extremeños "no merecen esto, no merecen ser mercancía electoral" como así han sido tratados "de aquí para atrás", sino que necesitan es "un reconocimiento por la magnifica labor" que vienen realizando en la comunidad, y lo que "desde luego no merecen es "una mentira más".