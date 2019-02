APAG Extremadura Asaja muestra "preocupación" por la "posible falta" de mano de obra

La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha trasladado al subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Alejandro Mendoza que, para evitar esos "problemas", ha pedido es que se garantice esa existencia de mano de obra a través de una coordinación de las distintas administraciones.

Así, entre otras cosas, consideraría "beneficioso" un trabajo conjunto con el Sexpe para poder evaluar las "necesidades reales" de mano de obra y de demandantes de empleo.

También solicita coordinación con el Gobierno y con la Federación de Municipios y Provincias (Fempex) para que las actuaciones que se realizan en los municipios con contrataciones de diferentes planes de empleo agrario "no" coincidan en el tiempo con los picos de "máxima demanda" en las campañas agrarias.

El objetivo es "atender las necesidades de los ayuntamientos, pero también del campo", señala el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, quien ha incidido en que lo que su organización agraria pretende es "garantizar las necesidades de mano de obra con trabajadores locales".

No obstante, ante la posibilidad de "no" poder cubrir toda la demanda, ha indicado que su organización agraria ha pedido a la Delegación de Gobierno que prevea los mecanismos legales que permitieran "agilizar" los trámites para atraer mano de obra extranjera, "siempre de manera legal y controlada", para que "no exista carencia de trabajadores" a la hora de recolectar cultivos "tan importantes" para la economía extremeña como la fruta, la uva, el pimentón o la aceituna.

Finalmente, Metidieri apunta que si no se toman las medidas "necesarias" podría tener consecuencias "muy negativas" para los cultivos y para un sector "vital" en la región, por lo que ha defendido que es "fundamental" actuar con "tiempo" para buscar "soluciones" a un "problema" que "está ahí".