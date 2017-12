El PSOE extremeño cree un "atraco" la decisión del cava

29 diciembre 2017 | Publicado : 14:12 (29/12/2017) | Actualizado: 20:17 (29/12/2017)

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha dicho que en su partido están "indignados" con la decisión del Ejecutivo central sobre el cava, que a su juicio es un "nuevo atraco del Gobierno de Rajoy" a la región y apoyan que la Junta "llegue hasta el final en los tribunales" con este asunto.



Valentín García ha dicho que el PSOE estará "con los agricultores y los productores en esta pelea" que, según ha señalado, "no ha terminado". "Esto es una batalla que ha ganado Rajoy, pero la Junta de Extremadura estará con los agricultores y productores para ganar la batalla definitivamente en los tribunales como ya se ganó en los años 80", ha apuntado.



Según ha señalado en rueda de prensa en Mérida, los socialistas intuían esta decisión "porque se publicó hace unas semanas en un medio nacional lo que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado". "Intuíamos que no querían hacer esto antes de las elecciones catalanes y antes de las Navidades para no amargarle el cava y la celebración de la navidad a algunos representantes del Partido Popular en Extremadura", ha indicado.



El portavoz del PSOE en la Asamblea ha criticado que Rajoy "cercena" las "posibilidades de desarrollo" de un sector que genera riqueza y el empleo "bajo ningún criterio técnico ni ningún criterio lógico".



"Quieren beneficiar a unas partes de la denominación de origen del cava frente a otras que tenemos la capacidad de hacer las cosas bien; nuestros productores son capaces de hacerlo con calidad, con innovación, y están abriendo nuevos mercados", ha defendido.



Por ello, Valentín García ha considerado que Rajoy "cierra" a la región "la posibilidad al crecimiento" con "la aquiescencia y el beneplácito del Partido Popular de Extremadura".



Para el PSOE extremeño es "inadmisible" que el Gobierno central "impida nuevas plantaciones, y lo que es más grave, nuevas replantaciones, y la conversión de derechos de replantación". "Porque no solamente impide nuevas plantaciones, sino que alguien que tenga un viñedo y lo quiera reconvenir para uva de cava, no podrá hacerlo", ha explicado.



En respuesta al PP extremeño, García ha dicho que el año 2018 "es básico" para que otras comunidades "cojan delantera" a la región en los mercados y en la producción y ha asegurado que Extremadura "necesitaba este año un crecimiento sustantivo de la superficie dedicada a la uva de cava".



"Siempre que Extremadura necesita el apoyo del Gobierno central, Rajoy se lo concede a otras partes de este país o sencillamente se lo niega a Extremadura", ha afirmado el diputado del PSOE, quien ha dicho que "lo que le tiene que agradecer Extremadura" estas Navidades al Gobierno de Rajoy es "que le haya traído carbón".



Así, se ha preguntado "qué le habrá hecho Extremadura a Rajoy" para que "cada vez que puede" le "castigue". "Qué le habrá hecho la ciudad de Almendralejo a Rajoy, a parte de tener a un alcalde imputado por la Púnica, para que nos impida crecer en superficie de viñedo", ha añadido.



De este modo, se ha cuestionado "por qué Extremadura y Almendralejo no pueden tener las mismas posibilidades de desarrollo que las demás regiones y localidades" del país y "seguir creciendo en los mercados internacionales con el cava de Almendralejo.



Según García, "todo esto se los deben los agricultores y productores de Almenralarejo a Rajoy y a Monago", y ha criticado que el presidente del PP Extremeño "de nuevo se pone al servicio de esquilmar Extremadura para que otras regiones puedan crecer".



"Hoy que tenían la posibilidad de ponerse del lado de los agricultores defienden al Ministerio", ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, quien ha asegurado que su partido estará "con los agricultores y los productores en esta pelea" y que "el cava extremeño se abrirá paso en los tribunales ahora como en el pasado".