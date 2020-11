El Mérida eSports a punto de cerrar su plantilla

El Mérida eSports, según ha confirmado a través de su canal oficial de twitter, se encuentra a punto de cerrar la plantilla con la que competirá por primera vez en la modalidad de FIFA en 11 contra 11 contra el resto de equipos del panorama nacional.

Alejandro Roca, mánager, Riky Albújar, enlace con la directiva, y los capitanes Antonio Andújar, José Benjumea y Salvi Díaz se pusieron semanas atrás el mono de trabajo con el fin de poner al Mérida en el primer plano de los E-Sports. Ahora, lo que antes parecía un sueño, se ha convertido en una realidad. El equipo extremeño tendrá representación en el fútbol virtual, una sección que cada vez tiene más adeptos.

Una de las competiciones seguras donde el Mérida eSports tendrá participación es la VFO, o lo que es lo mismo, Organización de Fútbol Virtual. Hace poco menos de un mes se anunciaba la temporada número 9 y las fechas más importantes. Así pues, este lunes 2 de noviembre ha sido la revisión de equipos y de los mínimos estipulados en normativa para su participación en la competición. Será entonces cuando el Mérida eSports conozca sus rivales en su debut en la competición.

No hay duda que el objetivo en un futuro no muy lejano para los artífices de este proyecto será el de colocar al Mérida eSports en la Primera División, una categoría que en su versión X-Box lideró el Mav3ricks en la última edición disputada, revalidando así el título, con solo dos partidos perdidos en las 26 jornadas disputadas. Le siguió de cerca el San Roque E-Sports con cuatro puntos menos. En PS4, el líder fue El Chiringuito con solo una derrota y dos puntos más que el Heads Up. Desde su creación en 2018, el ascenso de este equipo, representativo del programa líder de la noche deportiva en televisión, ha sido fulgurante.

Las casas de apuestas no han querido ser meros observadores del crecimiento en popularidad de los E-Sports y no es nada raro observar como el seguimiento de las principales competiciones y partidos es continuo. Además, para hacer más interesante si cabe el deporte virtual, muchas casas de apuestas ofrecen bonos de bienvenida, los cuales, también pueden ser usados en las competiciones E-Sports. Sportytrader, página web de pronósticos deportivos, propone una lista de los mejores bonos casas de apuestas, cada uno con un detallado análisis. Conocer los bonos que ofrecen las casas de apuestas es una oportunidad para aquellos que todavía no se han adentrado en el mundo de las competiciones E-Sports.