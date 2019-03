Mideba Extremadura aguanta el ritmo de Albacete y le arranca una victoria en la prórroga

Partido de máxima exigencia para el Mideba Extremadura como previa a viajar a Italia para disputar la fase preliminar de la Euroliga 2, desplazándose hasta tierras manchegas para enfrentarse al BSR Amiab Albacete.

Ambos equipos querían los dos puntos, no solo por reivindicarse como aspirantes al título liguero, si no para lamer las heridas abiertas en la Copa del Rey.

Además de ello la escasa diferencia de puntos en la clasificación general, solo un punto, le daba al choque un aire aún más intenso, y si por eso fuera poco la victoria en el partido del Nuria Cabanillas donde los locales arrancaban una victoria en la prorroga a los manchegos, hacían de la cita un duelo digno de las grandes ocasiones.

Amiab con una amplia plantilla, capaz de solventar dificultades con grandes rotaciones, y dirigido con la batuta de Artacho con gran experiencia en competiciones de mucha exigencia, y sobre todo ganas de sumar los puntos.

Mideba por su lado llegaba al choque con más problemas de los esperados, resfriado y con fiebre Joimar Granados no viajaba, así como Jhoan Vargas, George Bates y Philip Pratt si lo hacían, pero tocados por los mismos síntomas.

Pero sin duda alguna se esperaba mucho de este partido y no defraudó, con jugadas rápidas y buenos movimiento de balón para ambos equipos el público disfrutaba.

El resultado en la puntuación ya predecía que sería muy similar, y así fue, desde el primer cuarto el marcador no llegaba a romperse en ningún momento. Mideba supo administrar las personales, y Amiab que en algunos momentos del tercer cuarto parecía más concentrado, no pudo con la eficiencia mostrada por su rival, que en el último cuarto conseguía un parcial de 13-19 a su favor, permitiéndole forzar la prórroga.

Fue entonces cuando los fallos de Amiab permitían a Mideba mucho más tranquilo en su juego llevarse la victoria. La misma además le vale al equipo extremeño para comandar una semana más la clasificación liguera, y que además sirve de bálsamo antes del viaje el próximo fin de semana a disputar la previa de la Euroliga 2 en Italia.

Crónica

Triple para Amiab nada más iniciar el partido, para dejar las cosas claras desde el inicio y demostrar que es un gran equipo. Mideba a pesar de conceder algunas ocasiones claras en defensa, se mostraba seguro en ataque con buenas combinaciones.

Abdi Jama empataba a nueve puntos casi rozando el ecuador del cuarto (min. 06:13, 9-9). El equipo extremeño le resultaba fácil anotar ante una defensa algo blanda de los locales para no dejar de perder la cara al partido.

Así seguía el encuentro cuando Bates anotaba para poner por primera vez por delante al equipo pacense (min. 03:45, 15-13). Tras ello los locales sacaban ventaja tras varias jugadas bien rematadas.

Igualdad para terminar el periodo, rota por un tiro libre de Pratt, y posterior tiro de Amiab, terminando el mismo con un 23-22.

El segundo cuarto daba inicio con Amiab muy concentrado y aprovechando bien las ocasiones de ataque, que imponían tierra de por medio con un parcial 7-0 (min. 04:50, 30-24). Si bien parecía que el Mideba se mostraba más contundente en ataque, Amiab no daba muchas opciones y solo permitía anotar tras trabajadas jugadas ofensivas de los visitantes.

Jhon Hernández se reivindicaba como hombre importante para Amiab comandando la faceta anotadora de su equipo. Mideba se mostraba más serio en defensa en los minutos finales antes de llegar al descanso pero no puede evitar estar por debajo de Amiab, terminando el cuarto con 46-41.

Continuaba el encuentro en el tercer cuarto con un Mideba peleón que no quería descolgarse en los puntos, cuando se le señalaba a la tercera personal a Warburton.

Amiab solicitaba tiempo muerto cuando los visitantes recortaban la pequeña renta que habían logrado (min. 06:19, 48-47). Minutos con algo de descontrol por parte de los equipos, donde el Mideba concedía demasiado a los locales. Tras algunas personales y desordenes varios, Amiab sacaba partido llegando a tener la máxima renta del partido con 9 puntos arriba. Concluida el periodo con un 60-54.

El Mideba iniciaba bien el cuarto periodo para sus intereses, pero una falta en ataque de Sandoval, que aprovechaba Kyle Marsh para anotar un triple, le complicaba las cosas.

Amiab no concedía mucho y Mideba no se mostraba muy acertado de cara al aro, pese a ello poco después de la mitad del cuarto estaba a solo cinco puntos (min. 04:00, 67-62). Comenzaba a presionar el Mideba a toda la cancha, pero algunos errores consecutivos en ataque lo alejaban de la victoria.

Reaccionaba entonces los visitantes para con 49 segundos estar solo dos abajo (min 00:49, 71-69). Lograba empatar el Mideba, pero de nuevo Marsh anotaba con solo 6 segundos de partido, y Bates forzaba la prorroga sobre la bocina.

Minutos de suplemento en los que Amiab a pesar de los errores que mostraba, tomaba la iniciativa del marcador. Mideba no bajaba los brazos y conseguía un nuevo empate a falta de 46 segundos de juego. No se quedaba así si no que sumaba tres puntos antes de la bocina que indicara el final, terminando el partido 77-80.