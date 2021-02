La caída masiva de telefonía deja a ambulancias de Cáceres incomunicadas durante dos horas

La Unión Sindical Obrera (USO) de Extremadura ha criticado que la caída masiva de telefonía que se produjo este pasado martes en la ciudad de Cáceres dejó a las ambulancias incomunicadas, aproximadamente entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana, aunque, "afortunadamente no se conocen consecuencias que reseñar".

No obstante, según USO, este asunto "vuelve a poner de manifiesto los defectos técnicos del nuevo contrato de ambulancias firmado con la empresa Ambucoex", ya que, a pesar de que la normativa que regula el equipamiento de las ambulancias requiere que en todas ellas exista un transceptor (transmisor-receptor) de radio móvil, "esto en realidad no ocurre puesto que el acuerdo de emergencia firmado con el SES no lo requiere de manera explícita", según informa en una nota de prensa.

De este modo, USO de Extremadura ha mostrado su preocupación "por lo que podría ocurrir en caso de catástrofe", ya que considera que "no es de recibo que las ambulancias de nuestra región no tengan forma alternativa a los teléfonos móviles para comunicarse con los centros de control".

Igualmente, según el sindicato, ésta no ha sido la primera vez que se ha advertido de esta circunstancia, la cual se ha comunicado por escrito al SES.

"Sin embargo, parece que desde la Administración tienen poco interés en cumplir las normas europeas sobre dotación material de las ambulancias, con las consecuencias que estos incumplimientos pueden tener sobre la ciudadanía", concluye la nota.