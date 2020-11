La situación de la pandemia en Cáceres "empieza a estabilizarse" respecto a los contagios

Ep.



El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha indicado que la situación de la pandemia en la ciudad "empieza a estabilizarse" respecto al número de contagios, aunque "sigue siendo crítica" y "muy preocupante", por lo que hay que seguir cumpliendo las medidas sanitarias interpuestas que, según ha dicho, "están surtiendo efecto".



Por ello, Licerán ha indicado que hay que seguir cumpliendo las normas sanitarias generales y las medidas extraordinarias que rigen en la ciudad, como la limitación de aforos al 50%. "Parece que poco a poco la situación empieza a estabilizarse, lo que no quiere decir que haya dejado de ser crítica y muy preocupante", ha recalcado.



"Los datos van estabilizándose pero hay que seguir manteniendo esa tensión para que no se descontrolen los contagios", ha incidido el portavoz, que ha pedido a los cacereños, de cara al fin de semana, que se sigan cumpliendo las normas como el uso de la mascarilla, la distancia social y las reuniones de no más de 6 personas, tanto en el ámbito público como privado.



SANCIONES DE LA SEMANA



A este respecto, el portavoz ha informado de las sanciones que la Policía Local ha interpuesto durante toda la semana en la ciudad, incluyendo el puente de Todos los Santos, por el incumplimiento de estas medidas.



Así, se ha sancionado a 50 personas por saltarse el toque de queda; 43 por el mal uso de la mascarilla o por no llevarla; 39 multas por exceder el número máximo de personas permitidas en reuniones; 15 sanciones por consumir alcohol en la vía pública, y dos establecimientos propuestos para sanción no respetar las medidas anticovid, por lo que desde el viernes pasado, se han interpuesto un total de 149 denuncias relacionadas con este asunto.



Licerán ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local para agradecer el "gran trabajo" del exgerente del Área de Salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero, que ha presentado su dimisión por motivos personales.



"Esta época de pandemia está siendo muy dura para todos los que tenemos que tomar decisiones y muy especialmente para los responsables sanitarios por las noches sin descanso que afectan a las personas de manera psicológica, profesional y familiar", ha dicho Licerán, que ha añadido que "Juan Carlos se ha dejado la piel día a día poniendo lo mejor de si mismo al servicio de la sociedad y la sanidad cacereña".



Asimismo, ha dado la bienvenida al nuevo gerente, David Zambrano, al que ha deseado que, "por el bien de todos, sus decisiones sean acertadas y las mejores para la sanidad cacereña en estos duros momentos que estamos pasando todos".