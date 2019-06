Salaya se presentará a la investidura como alcalde de Cáceres, aunque no haya pacto con Cs

Ep.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Cáceres, Luis Salaya, se presentará a la investidura el próximo 15 de junio aunque no se llegue a un acuerdo con Ciudadanos, al ser la lista más votada en la ciudad en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo.

"En cualquier escenario yo me voy a presentar a la investidura porque entiendo que he sido el más votado", ha subrayado Salaya que deja claro que su opción "preferida" es un gobierno de coalición con Ciudadanos, con lo que ambas formaciones sumarían 14 concejales, uno más que la mayoría necesaria.

No obstante, todavía no se ha producido un encuentro formal entre PSOE y Cs de cara a ese posible pacto de gobierno y, de momento, no hay fecha fijada para ello.

"Nos mantenemos en la tranquilidad, en la mesura y en el trabajo tranquilo de estos días e iremos hablando con Ciudadanos según vaya surgiendo la oportunidad", ha dicho Salaya, al tiempo que recuerda que queda semana y media para la constitución de los ayuntamientos por lo que "no vamos mal de tiempo".

"Creo que hay posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo", ha insistido el candidato socialista en declaraciones a los medios este jueves tras visitar una mesa de cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) situada en la plaza de San Juan.

Salaya se ha referido a la situación que se está viviendo en la ciudad de cara a los posibles pactos de gobierno con las conversaciones entre PP y Ciudadanos, en las que Vox tiene la última palabra al necesitar su voto para la investidura del 'popular' Rafael Mateos.

"Esto es una muestra de lo que sería un Gobierno de tres derechas, con la inestabilidad de tener que gobernar a tres", ha incidido el socialista que añade que "todavía no hay gobierno de nadie y Vox ya supone un elemento desestabilizador" en ese hipotético pacto de gobierno entre PP y Cs, ya que la formación naranja no quiere sentarse a negociar con la de Santiago Abascal y Vox no apoyará la investidura si no entra en los acuerdos, aunque sí ha dejado claro que no formaría parte del gobierno.

"NO ES BUENO NI PARA EL PP"

Por eso Salaya ha considerado que "Vox generará inestabilidad esté dentro del gobierno o fuera" y en el momento en el que se dependiera de su voto para tomar acuerdos "habría que prestar atención de forma permanente a por dónde sale Vox en cada momento", ha criticado.

"Depender de Vox no sería bueno ni para el PP", ha sentenciado. Mientras, el PSOE sigue con "esperanza" de que "se cumpla lo lógico y lo que una gran mayoría de los cacereños y cacereñas quieren", ha dicho Salaya, en alusión a un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos.

Además, confía en que "no se tomen desde Madrid decisiones que no se puedan entender en Cáceres".

"Confiamos en que las decisiones se tomen pensando en Cáceres y en lo que quieren los ciudadanos, que han manifestado muy claramente que quieren un cambio", ha insistido Salaya que concluye que cuando se inicien las conversaciones con Ciudadanos habrá que "buscar la mejor fórmula de gobierno" y "ponerse de acuerdo en los proyectos prioritarios para la ciudad".