Presidenta Colegio de Enfermería de Cáceres, académica de Honor de Medicina de Extremadura

La presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres, de la Academia de las Ciencias de la Enfermería de Extremadura, así como vicepresidenta del Consejo General de Enfermería de España, Raquel Rodríguez Llanos, ha sido nombrada académica de Honor de la Academia de Medicina de Extremadura (AMedEx).

"Es un gran orgullo y me siento muy feliz. No solo a nivel personal, sino por toda la Enfermería de España, y en particular por la de Extremadura. Este nombramiento pionero es reflejo del compromiso por parte de ambas profesiones de construir un futuro de manera conjunta", señaló Raquel Rodríguez.

En su discurso, apuntó que la Academia de Medicina de Extremadura "ha marcado un hito incluyendo una enfermera en su cuerpo de conocimiento académico". "Un reconocimiento que llega de la mano de profesionales con un nivel cualitativo y formativo altísimo y que hace más visibles y partícipes a las enfermeras en el mundo sanitario", señaló.

Además, resaltó que sitúa a la Enfermería "al mismo nivel que otras disciplinas" que, en este caso es Medicina, "pero también puede ser Farmacia y Veterinaria", según recoge su discurso de ingreso, titulado 'De la historia del cuidado a las ciencias del cuidar. Bases epistemológicas de Enfermería'.

Rodríguez Llanos analizó las bases epistemológicas que han hecho que su profesión se iguale a otras profesiones sanitarias. "Es incuestionable. A nivel disciplinar somos ciencias completamente diferentes, pero tenemos un objetivo común, y debemos crecer a la par y poder intercambiar conocimientos científico", aseguró.

El texto buscó identificar y fundamentar la singularidad de enfermería y su aportación a la sociedad, partiendo del nacimiento y desarrollo histórico del cuidado. Un recorrido a través de su naturaleza, esencia y propiedades que permitieron a los asistentes contemplar y fundamentar esta profesión como entidad diferenciada en continua interacción con el entorno en el que se desarrolla.

Como conclusión, se evidenció que "la Enfermería es una profesión definitiva" que ha logrado consolidarse a través de un proceso de varios siglos. "La historia del cuidado nos llevó a las ciencias del cuidar; y no existe ciencia del cuidar sin la aplicación de la investigación científica, que sustente y nutra el cuerpo de conocimientos de enfermería, el cual, no puede estar estático, sino en continuo movimiento y evolución", aseguró.

Rodríguez Llanos alabó la formación educativa de "alto nivel" de la profesión de enfermería, la cual "adquiere valor en la medida que su conocimiento científico demuestra su existencia". "Es valiosa para quienes reciben el cuidado de nuestros servicios; y es importante cuando la acción de cuidar alcanza sus resultados", concluyó.

El discurso de ingreso de Raquel Rodríguez Llanos fue contestado por el Nicolás Roberto Robles Pérez-Monteoliva, Académico de Honor de la Academia de las Ciencias de Enfermería de Extremadura y Sillón 2 de AMedEx, que comenzó elogiando su trayectoria profesional y personal, resaltando su liderazgo y dedicación a la mejora de la atención sanitaria en la región.