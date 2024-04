Destapada trama delictiva en inversiones ficticias que estafó 98.500 euros a un pacense

El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz ha instruido diligencias a tres ciudadanos chinos y una española como supuestos autores de una trama delictiva que llegó a estafar 98.500 euros a un vecino pacense a través de inversiones ficticias en una plataforma.



En concreto, las indagaciones se iniciaron como consecuencia de un requerimiento del Juzgado de Instrucción de Montijo, en el que solicitaban la investigación de una supuesta estafa sufrida por un pacense tras la inversión de su dinero en una plataforma digital.



Así pues, según relató la víctima, tenía contacto a través de las redes sociales con una persona, con la que llegó a empatizar y le ofreció un "negocio redondo", como era invertir dinero en una plataforma digital, en la que le propuso "altos beneficios y facilitándole las cuentas bancarias donde debería llevar a cabo las transferencias".



Una vez que el pacense decidió recuperar lo invertido y los beneficios obtenidos, le solicitaron más dinero para poder retirar los fondos y no perder lo aportado, a lo que accedió con siete transferencias bancarias con un valor total de 98.500 euros, dándose cuenta posteriormente de la estafa sufrida, según relata la Guardia Civil en una nota de prensa.



Ante los hechos denunciados, los agentes procedieron a través de la investigación tecnológica, a seguir el rastro del perfil en redes sociales de la persona que estableció contacto con la víctima, de la que averiguaron que residía en Pontevedra, donde con el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil pontevedresa, se le pudo localizar e instruir diligencias por su implicación en la trama delictiva.



Posteriormente, con los requerimientos y el seguimiento de las transferencias bancarias, se pudo dar con el destino de estas cuentas bancarias, ubicadas en Lituania, así como averiguar la identidad de sus titulares, tres ciudadanos chinos a los que hasta el momento no se les ha podido localizar.



Por tanto, con todas las pruebas incriminatorias y actuación policial, el Equipo EDITE ha instruido las correspondientes diligencias y puestas a disposición de los Juzgado de Instrucción de Montijo, en las que se pone al descubierto la trama delictiva, conformada por estas cuatro personas.



RECOMENDACIONES DE LA GUARDIA CIVIL



Ante estos hechos, la Guardia Civil aconseja "desconfiar de promesas al obtener un gran beneficio o un rendimiento garantizado sin ningún tipo de riesgo", así como de las ofertas de inversiones que se reciban desde internet en el correo electrónico o el teléfono sin haberlas solicitado.



Se recomienda también investigar un poco antes de invertir, buscar opiniones y reputación de las webs, desconfiar de páginas de reciente creación, revisar la dirección ya que a menudo contiene errores ortográficos y no hacer aportaciones en plataformas que tengan la sede social en paraísos fiscales.



Finalmente, y si a pesar de estos riesgos, se desea realizar este tipo de inversión, se recomienda a los ciudadanos que consulten con los organismos oficiales reguladores estatales y europeos que publican periódicamente las webs que operan con irregularidades.