Vara valora los avances en estudio informativo del AVE Madrid-Oropesa

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha realizado una valoración "muy positiva" de los avances en el estudio informativo del AVE Madrid-Oropesa, que podría estar listo antes del verano, reiterando que estará a "pico y pala" para exigir que se cumpla.

Para Fernández Vara, "muy positiva, pero como me conozco la película, yo ya no me creo nada de nadie hasta que no lo vea, ¿sabes? Y por tanto ahí estaremos, dale pico y pala, pico y pala, a exigir que se cumpla de una vez por todas".

De esta manera, lo ha señalado una vez la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya anunciado este pasado jueves, día 13, sus prioridades en la planificación de infraestructuras, entre otras, que el estudio informativo para la evaluación ambiental del tramo del AVE Madrid-Oropesa -de la línea Madrid-Lisboa- se enviará antes del verano.

En concreto, Raquel Sánchez se ha referido a esta infraestructura ferroviaria al señalar que antes del verano enviarán el estudio informativo del tramo Madrid-Oropesa para su evaluación ambiental.