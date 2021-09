Alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena presentaron a sociedad el proyecto unión

El proyecto de unión Don Benito-Villanueva se ha presentado a la sociedad, ante representantes de colectivos y asociaciones de ambas localidades de diversos sectores, así como representantes políticos del ámbito local y regional.

Entre otros, han estado presentes el ex presidente regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, o la portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente.

Tras la proyección de un vídeo sobre el patrimonio de ambas ciudades y ante un salón abarrotado, los alcaldes de Don Benito, José Luis Quintana, y de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, han ido desgranando reflexiones personales y detalles del proceso de unión.

Antes, Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha querido enviar a ambos ediles un mensaje de apoyo mediante un vídeo: “Ambos alcaldes han tomado una gran decisión, como es el de caminar en el proceso de la confluencia y la unión. Es una decisión de gran importancia y, por ello, quiero transmitir a ambos alcaldes mi reconocimiento y, desde mi visión personal, mi apoyo. La unión es muy conveniente para los ciudadanos de ambas ciudades. El tamaño en algunos casos también importa. Generará un mejor futuro mejor para los vecinos de estos dos municipios. Es una decisión valiente, y estamos en un momento en el que la economía es distinta y ante un mundo globalizado. Unir esfuerzos seguro que proporciona más calidad de vida. Ante esta propuesta solo puedo mostrar mi conformidad y acuerdo, ya que este nuevo núcleo va a convertirse en una gran referencia ciudadana de Extremadura”.

Mejor historia para Extremadura

El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha mostrado su emoción y nerviosismo ante este proyecto: “Lo que hoy se presenta aquí no es un sueño, sino una realidad que puede conquistar los sueños que nos propongamos. Es la mejor historia que pueda escribir Extremadura, con el que se pretende aunar esfuerzos para contribuir al desarrollo de nuestra región”.

Y ha proseguido: “Somos municipios grandes que caminando paralelos podemos crecer, pero somos el freno la una de la otra para poder crecer más. Por ello, entre todos debemos cimentar un nuevo futuro, que tenga que ver con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”.

En este sentido, ha añadido que, tras las elecciones de 2019 decidieron ser generosos y valientes para afrontar este asunto, aunque con diferente hoja de ruta: “La metodología que hemos elegido ahora ha sido distinta y alejada de los focos mediáticos. Ha estado basada en la máxima discreción entre los dos. En todo momento estamos convencidos de que puede llegar a acuerdos, si además de exigir se está dispuesto a renunciar”.

Y ahora, como ha aclarado, se aspira a “una identidad que suma y no una suma de identidades”.

Gallardo tiene claro, además, que esta iniciativa puede tomarse como ejemplo: “Sin duda que puede ser un referente, ya que puede servir de ejemplo a la España vaciada, que verá que uniéndose uno puede ser más fuerte”.

No obstante, ahora serán los vecinos los que tomen la palabra: “Como los bancos, el consejo de administración de ambas ciudades somos los vecinos de Don Benito y Villanueva, que van a votar libremente. Los políticos nos hemos puesto de acuerdo por unanimidad y ahora les toca a los ciudadanos. El apoyo imprescindible para que este proceso no tenga marcha atrás. Lo más importante que vamos a hacer es la consulta popular. El futuro está por escribir y lo podemos escribir con letras mayúsculas”

El primer edil villanovense cree que, si a alguien beneficia este proyecto es a las futuras generaciones: “Yo siempre seré de Villanueva. Debemos estar orgullosos de lo que hicieron nuestros padres para vivir mejor. Nuestros mayores saben mejor que nadie lo que representan la generosidad y la mostraron cuando se construyó la etapa democrática. Pero nuestra vida es limitada y las de las ciudades infinitas. Y por eso hemos querido salir de nuestra zona de confort, para que el confort y el bienestar lo tengan nuestros hijos. Porque considero que cualquier generación tiene la obligación de ofrecer un mundo mejor a sus hijos y a las futuras generaciones, para vivan mejor que nosotros. Hagámoslo por ellos. Sin olvidar lo que fuimos, pero pensando en lo que podemos ser. Aquí proponemos trabajar en equipo para impulsar Extremadura”.

Miguel Ángel Gallardo ha concluido asegurando que “el proyecto es lo suficientemente ilusionante para que todos empujemos”.

Ciudad potente

Por su parte, el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, admitía que es “uno de los días que más nervioso me encuentro en mis 25 años de política”.

No obstante, considera que una vez que “la universidad avalara con su estudio lo que todos pensábamos, se perfila una ciudad potentísima”. Y es que, como ha recordado, si se cristaliza la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena la nueva ciudad contaría con un término municipal de 710 kilómetros cuadrados, uno de los más grandes de España.

Además, sería la localidad con más entidades locales menores del país, con nuevo, lo que supondría un “ejemplo de cogobernanza”.

El edil dombenitense ha querido insistir en que “no vamos a perder nuestras tradiciones, pues se van a conservar igualmente, porque están arraigadas”.

Al igual que su homónimo de Villanueva, se mostró ambicioso: “Queremos ganar nuestro futuro. Quiero mucho más y se que sólo no lo vamos a alcanzar. Lo que si he podido percibir estos días es la enorme ilusión que se ha levantado en Don Benito y Villanueva para ser una única ciudad. No veo sectores en contra. Hay una gran ilusión ciudadana”

En este caso, considera vital el respaldo ciudadano: “Este es un proyecto necesario. La consulta no es ni necesaria ni vinculante. Pero como queremos que sea un proyecto ciudadano y se sientan identificados los vecinos de ambas ciudades, para nosotros será la consulta vinculante”.

Para que el proceso siga adelante, se requerirá un respaldo de las dos terceras partes de la ciudadanía en ambas poblaciones. No obstante, el alcalde de Don Benito ha afirmado que “si el apoyo es rotundo, esto podrá acelerarse”, y por tanto la fecha del 2031 dada para que empiece a funcionar la nueva ciudad podría incluso adelantarse.

Quintana ha añadido: “Veo a los empresarios volcados y a los jóvenes. Todos queremos crecer. La política ha realizado su trabajo. Ahora toca trabajar para que el apoyo sea masivo y esto crezca con una fuerza que sea imparable, ya que nos deparará unas ventajas económicas increíbles y evidentes”.

Por tanto, considera que el momento actual es decisivo, con la consulta popular en el horizonte de la primavera del próximo año 2022: “Ahora es el momento para dar un paso definitivo y adelante. Tenemos una oportunidad única que marcará el futuro de las nuevas generaciones. Nunca tendremos una oportunidad tan clara como ésta para refrendar nuestra posición estratégica en la región y en el país. Es nuestro momento. El de las dos ciudades. Estamos en una posición inmejorable y podemos aprovecharnos de la nueva revolución digital”

El edil de Don Benito también considera que esta iniciativa será un referente: “Queremos un proyecto con el que nos identifiquemos todos. Este proyecto va a cambiar el rumbo no sólo de Don Benito y Villanueva, sino de Extremadura. Es un ejemplo que se trasladará a otros sitios. Habrá un antes y un después”,

Y ha concluido: “El reto es estar a la altura de lo que requieren nuestros ciudadanos. Se lo debemos a las generaciones futuras. Muchos intentos se han hecho anteriormente, pero ahora el método es otro. Es una decisión firme e irrevocable. Conseguiremos una ciudad más próspera, más desarrollada y preparada para conquistar el futuro”.

Turno de preguntas

Tras las intervenciones de ambos alcaldes, los representantes de los sectores económico, empresarial, sindical, deportivo, agrícola, cultural, jurídico han podido plantear sus dudas en el turno de preguntas que se abrió tras la exposición de los primeros ediles.

Ángel Lozano, del parque empresarial de Don Benito, ha preguntado por la conversión de la N-430 en autovía y ambos ediles han manifestado que plantearán que la futura infraestructura envuelva a este núcleo poblacional unido: “Queremos que se nos escuche como uno”. De hecho, ambos ediles han solicitado una entrevista en el Ministerio para llevar una propuesta conjunta.

Antonio Lozano, de Proines, ha pedido que se tenga en cuenta en este proceso al tercer sector de acción social.

Por último, Pedro Rivero, uno de los profesores que ha participado en estudio encargado a la UEX sobre este proyecto, ha sido muy claro: “Somos conscientes que llevando a cabo un proyecto de esta naturaleza, podemos estar ante uno de los polos de desarrollo líderes en el oeste peninsular. Este proyecto representa una forma de hacer distinta las cosas. Y el modelo se tiene que publicar, porque será una referencia para muchos municipios que tendrán que dar este paso de fusionarse”.