Fragoso urge a García Seco que autorice facilitar agua viviendas ocupadas Suerte Saavedra

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha instado a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, a que autorice al ayuntamiento para que facilite agua corriente a las familias que ocupan las antiguas viviendas de la Guardia Civil en el barrio de Suerte Saavedra.

"Si el edificio, las casas, son del Gobierno de España lo único que le pido es que nos haga una nota en la que diga 'sí autorizo' y en el momento en el que lo autorice nosotros ya podemos entrar a ver qué sistema le podemos poner de agua potable", ha abundado Fragoso, quien ha recordado que el ayuntamiento les están repartiendo de forma periódica bolsas de agua potable y "por lo tanto" han intentado garantizar el suministro de agua.

El regidor ha señalado asimismo en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este miércoles, día 8, que el ayuntamiento es la única administración que "hasta ahora" se ha preocupado por las necesidades de agua que tenían dichas familias por las dificultades del confinamiento al ser preguntado sobre este asunto después de que Delegación del Gobierno haya respondido que no se opone a que el consistorio lleve agua corriente a estas familias.

"Nos planteamos la posibilidad, que tiene algunas complicaciones legales, de poder facilitarles algún punto de agua corriente potable, no solo ya llevarle agua potable en bolsa", ha reconocido a continuación, para abundar en que "el problema" está en que Delegación "por ahora" está "jugando" a tirarles "la pelota".

En este mismo sentido, ha avanzado que este pasado martes ha escrito a la delegada para decirle "que la gente en estos momentos no está para que se le maree con eufemismos", puesto que "no se trata" de que Delegación, como autoridad delegada, "no vaya a poner ningún impedimento" sino que tiene que transmitir al ayuntamiento "que autoriza".

"Nosotros no podemos entrar en una instalación que no es propiedad del ayuntamiento a montar un sistema de abastecimiento de agua, tiene que ser el dueño, en este caso el Gobierno de España, el que nos diga que autoriza", ha insistido el alcalde, que ha pedido este martes "por favor" a García Seco "que se deje de jugar con el lenguaje que a lo mejor confunde los dos papeles que tiene aquí".

Sobre dichos papeles, ha comentado que por un lado en todo lo que tenga que ver con el Covid-19 es la autoridad delegada, pero que por otro lado Yolanda García Seco es la representante del Gobierno de España en Extremadura, por lo que si las casas son del Ejecutivo Central "lo único" que le pide es que les haga una nota en la que diga que sí autoriza al ayuntamiento a actuar en este asunto.

Y es que, según ha repetido Fragoso, el consistorio de la capital pacense ha sido "la única administración que, hasta ahora, se ha preocupado de ellos" y que de forma periódica les están llevando agua", de manera que ha abogado por que "dejen de jugar con el lenguaje porque tienen que entender que el reglamento del Servicio de Agua de Badajoz lo pone: para poder hacer una instalación de agua tenemos que contar con la autorización del propietario del inmueble".

"Yo no puedo entrar en el inmueble de nadie, por lo tanto lo único que le estamos pidiendo no es que no se oponga, me parece muy bien que no nos vaya a mandar a la policía si nos ve allí poniendo una instalación de agua potable me parece bien", ha apuntado Francisco Javier Fragoso, junto con que lo que pide a Delegación es que autorice al ayuntamiento para ello "porque el edificio es suyo".

LUTO NACIONAL

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas por su parecer acerca de que el Gobierno no haya decretado luto nacional, Fragoso ha valorado que "no hubiera estado de más haberlo hecho", y "sobre todo" para tener un "detalle de consideración" con aquellas familias que "peor" lo están pasando por haber perdido alguno de sus miembros.

Así y aunque no ha querido hacer más valoraciones sobre este asunto, ha agregado igualmente que la ciudad de Badajoz sí ha declarado luto oficial y mantiene las banderas a media asta.