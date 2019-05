Seis maneras de monetizar tu blog

Independientemente del tema, ya sea un blog sobre un pasatiempo o un blog de negocios, es posible monetizarlo.

Por medio de anuncios, marketing de afiliados, cursos, venta de productos digitales propios y otros servicios podrías conseguir tus objetivos y más, pero si deseas más información puedes conseguirla en www.mundovirtual.biz.

No obstante, necesitas estar preparado para el hecho de que obtener una ganancia no es una tarea rápida, aunque si todas las acciones las realizas correctamente, puedes obtener una fuente confiable de ingresos.

Sin más preámbulos, aquí encuentras una variedad de métodos para monetizar tu blog, con la explicación de cada opción.

1- Anuncios CPC o CPM

El camino más obvio para la monetización en esta lista es la publicidad por medio de anuncios. 2 tipos de anuncios en particular:

•CPC/PPC con costo por clic. Publicas anuncios de textos o banners en el contenido. Cada vez que un lector hace clic en un anuncio, hay un cargo por este clic. Pero ganas aún más si el visitante después de dar clic hace una compra.

•CPM o "costo por 1000 impresiones" son anuncios que tienen un precio fijo, dependiendo de la cantidad de anuncios que la gente haya visto.

La empresa más distinguida para colocar este tipo de anuncios es la red de publicidad Google AdSense. Con este proyecto no necesitas estar en contacto directo con los anunciantes, solo colocas los códigos en tu página.

Google selecciona los anuncios que son relevantes para el contenido de la página y si les llama la atención a los espectadores hacen clic en los anuncios.

2- Vende anuncios privados

Trabajar con redes de publicidad no es la única manera cuando se trata de ganar con publicidad. Si el blog tiene suficiente tráfico, puedes trabajar con páginas como Coobis y Publisuits para que los anunciantes te contacten.













La venta de publicidad trabajando con dichas plataformas se hace en forma de enlaces en artículos. Cobras una tarifa única por publicar un enlace en una publicación.

3- Incluye enlaces de afiliados en el contenido

El principio de marketing de afiliación es:

•El anunciante tiene un producto que necesita se venda. Él acuerda dar un cierto porcentaje de cada venta si el comprador proviene de un sitio específico.

•El anunciante proporciona un enlace único que contiene el ID de afiliado. Por lo tanto, sabe cuándo el comprador usó el enlace del sitio especificado para completar la compra.

•Es necesario colocar un enlace de afiliado en el sitio. Esto se puede hacer directamente en el contenido (artículos). Si el lector hace clic en el enlace y compra el producto que se recomendó, el propietario del sitio obtiene un buen porcentaje de la venta.

Para el marketing de afiliación se usan redes de afiliados como Amazon Associates, Clickbank o también puedes crear asociaciones privadas con anunciantes y empresas con un programa de afiliados.

Considera la posibilidad de vender productos digitales. Clickbank es una red especializada en este tipo de productos. Esto puede incluir elementos tales como:

•Libros y revistas electrónicas.

•Cursos, formaciones y seminarios.

•Fotos, videos o música.

•Aplicaciones, software o plugins.

Sin embargo, en lugar de pensar en esto como un medio para ganar dinero, debes pensar en un blog como un medio de marketing de contenido para atraer visitantes a un sitio de negocios.

Nada restringe a los webmasters cuando se trata de desarrollar un blog de negocios. Puedes vender joyas, libros, materiales de construcción y más. O bien, si ya tienes un negocio en funcionamiento, puede crear un blog para convertir clientes leales.

4- Vende membresía comunitaria

Se trata de vender la membresía en secciones cerradas del sitio. El punto clave aquí es que el contenido de la membresía exclusiva debe ser más valioso que el contenido que los visitantes pueden encontrar gratis en otros lugares.

Puedes proporcionar contenido único (código fuente, programas, artículos), asesoría (chat, tickets, conferencias), servicios (verificación de exclusividad de texto en línea, auditoría del sitio, análisis de posición del sitio), etc.

5- Vende tu propio producto digital

Usa tu imaginación. Por ejemplo, puedes escribir tu libro electrónico sobre un tema en el que estés bien versado. La ventaja de esta opción es que vas a recibir el 100% de las ganancias de cada compra.

6- Cursos y clases

Crea cursos y clases para suscriptores, enseñándoles habilidades específicas, por ejemplo, explicando cómo mejorar el SEO o cómo escribir un plan de negocios.

Puede ser una guía en línea, un curso en línea independiente o una serie de cursos. Para esto es ideal usar plataformas como Skillshare o Teachable.

Antes de sumergirte en los blogs, debes recordar estos pequeños consejos:

•Crea contenido de calidad

Un blog no hará dinero si la gente no lo lee. Los lectores son aquellos que te hacen ganan dinero, si hacen clic en anuncios o compran productos. Siempre debes poner a los lectores a la vanguardia.

•No tengas miedo de experimentar

No todos estos consejos y referencias funcionarán en un solo caso. No tengas miedo de desarrollar nuevos métodos para ver qué es lo mejor para tu blog en particular y sus lectores.