1Win Apuestas Deportivas en Colombia

Las apuestas deportivas 1Win han ayudado a la plataforma de apuestas a captar la atención de varios entusiastas de las apuestas, ya que los usuarios pueden realizar sus apuestas en varios deportes populares en todo el mundo. Aunque esto apuestas 1Win La plataforma cubre toneladas de eventos deportivos diariamente, la mayoría de ellos pertenecen a deportes populares, lo que permite a más apostadores realizar sus apuestas en sus equipos favoritos. Los jugadores podrán aprender sobre los deportes populares en los que podrán realizar sus apuestas en 1Win. La extensa casa de apuestas incluye deportes como cricket, fútbol, ??baloncesto, tenis, golf, kabaddi y varios otros. Los nuevos usuarios de esta plataforma podrán reclamar el bono de bienvenida del 500% hasta 3.700.000 Pesos Colombianos en su primer depósito.

Nombre de la plataforma 1Win Establecido 2018 Depósito mínimo 5.000 pesos Apuestas deportivas Apuestas en vivo, críquet, fútbol, ??baloncesto, bádminton, tenis, fútbol americano, Counter-Strike GO y muchos otros. Métodos de pago VISA, MasterCard, Transferencia bancaria, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Perfect Money y muchos otros. Bono de bienvenida 500% hasta 3.700.000 Pesos Colombianos en el primer depósito.

Opciones populares de apuestas deportivas de 1Win

Los jugadores tienen más de 50 deportes disponibles para realizar sus apuestas en la plataforma 1Win, lo que les permite apostar en sus equipos favoritos y asegurar ganancias. La plataforma 1Win cubre toneladas de eventos deportivos diariamente y los usuarios también podrán encontrar varios mercados de apuestas disponibles para cada evento deportivo, maximizando las opciones de apuestas disponibles para los usuarios. Algunas de las opciones populares de apuestas deportivas disponibles para los usuarios en esta plataforma son las siguientes:

Fútbol americano

Los apostadores podrán realizar sus apuestas en varios torneos de fútbol populares, que incluyen torneos como la Copa Mundial de la FIFA, la Copa América, la Liga, la Bundesliga, la Copa Asiática AFC, la ECL, la Liga de Campeones de la UEFA y muchos otros.

Tenis

Los entusiastas del tenis también podrán disfrutar de varias opciones de apuestas disponibles en la plataforma 1Win. Esta plataforma cubre varios torneos de tenis como el Abierto de Francia, el Abierto de Australia, la Copa Davis, la Final ATP, los Torneos Premier del WTA Tour, Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y muchos otros.

Hockey

Los jugadores que estén dispuestos a realizar sus apuestas en sus equipos de hockey favoritos podrán hacerlo en varios torneos, como la Liga Continental de Hockey, los Playoffs de la Copa Stanley, el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, el Campeonato Mundial Juvenil de Hockey, los Juegos Olímpicos, el Campeonato Nacional Liga de hockey y muchos otros.

Baloncesto

1Win también cubre varios torneos de baloncesto populares para que los fanáticos hagan sus apuestas, que incluyen torneos como los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de Baloncesto FIBA, el EuroBasket FIBA, la Asociación China de Baloncesto, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), la Liga ACB y muchos otros.

DOTA 2

Los apostadores de deportes electrónicos también podrán realizar sus apuestas en varios torneos de deportes electrónicos populares de DOTA 2, disponibles para realizar apuestas en la plataforma 1Win. Esto incluye torneos como ESL One, Dream League, The International, Dota Pro League, Epicenter, ONE eSports Singapore Major, DOTA Pro Circuit y muchos otros.

Contraataque ir

Al ser uno de los juegos de deportes electrónicos más populares y antiguos, Counter-Strike GO ha sido sin duda una de las opciones de apuestas deportivas más populares en la plataforma 1Win. Podrán realizar apuestas en varios torneos como BLAST Premier, ELEAGUE Major, ESL One, Dream Hack Masters, Intel Extreme Masters y muchos otros.

En 1Win, con una gama tan amplia de opciones de apuestas populares disponibles para los apostadores, estos incluso pueden disfrutar haciendo sus apuestas durante los partidos en vivo, lo que les permite también retirar sus fondos en consecuencia y asegurar ganancias.