Melendi llega a Tenerife el próximo 23 de marzo

Melendi llega a Tenerife con su gira 20 años sin noticias el próximo 23 de marzo en un concierto que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz. En este evento, Melendi cantará parte del repertorio de sus primeros discos, que no ha cantado desde hace más de 15 años y sus temas más emblemáticos. ¿Vas al concierto? Si todavía no tienes como llegar al recinto, nuestra recomendación es que reserves un coche de alquiler y, sin duda, una de las mejores opciones es DoYouSpain, ya que conseguirás el mejor precio del mercado.

Qué hacer en Tenerife

Si dispones de un coche de alquiler en Tenerife y de algunos días libres, uno de los mejores planes es conocer todos los rincones de la isla, ¡que no son pocos! Apúntalos y no te dejes nada por ver.

Playas de ensueño

No se puede entender Tenerife sin las maravillosas playas de la isla y es que, este es, sin duda, su principal atractivo. Desde la conocida Playa de las Américas hasta la más tranquila como la Playa del duque, en Tenerife hay una playa para cada gusto. Los amantes del sol y el mar encuentran aquí su auténtico paraíso y disfrutan de aguas cristalinas y arenas blancas que invitan a pasar el día entero tumbado en la playa. Otra de las playas que no te puedes perder es la Playa de Los Roques, no es muy conocida y está ubicada en el espacio natural conocido como Paisaje protegido de la Rambla de Castro. Estas son algunas de las playas más bonitas de la isla, aunque nuestro consejo es que cojas el coche y te pierdas recorriendo la isla porque seguro que encuentras verdaderas joyas.

El Teide

El imponente Teide, el pico más alto de España, es otro imprescindible en tu visita a Tenerife. Esta maravilla natural ofrece espectaculares paisajes que parecen sacados de una película del espacio. Al Teide se puede acceder en teleférico hasta cerca de la cumbre para disfrutar de unas vistas impresionantes.

La naturaleza

Tenerife es mucho más que sol y playas; es un paraíso para los amantes de la naturaleza. El Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad, te sumerge en un bosque de laurisilva que te transportará a la era prehistórica. Los senderos serpentean entre árboles milenarios y cascadas cristalinas, ofreciendo un oasis de paz y tranquilidad. Otro de los lugares que no te puedes perder es el Parque Rural de Anaga, que destaca por sus helechos de gran tamaño. Para entrar al parque tienes que solicitar la visita por adelantado.

Riqueza histórica y cultural

La historia de Tenerife se refleja en sus pueblos y en sus ciudades llenas de encanto. La ciudad de La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad, es un ejemplo perfecto de arquitectura colonial española, con calles empedradas y plazas históricas que te transportan al pasado. Además, no puedes dejar de visitar la capital, Santa Cruz de Tenerife, donde encontrarás una gran vida cultural y una mezcla de tradición y modernidad.

Gastronomía local

Otro aspecto destacado de Tenerife es su deliciosa gastronomía. Prueba platos típicos como las papas arrugadas con mojo, el gofio, el pescado fresco o las exquisitas quesadillas canarias. Los mercados locales son el lugar perfecto para probar los sabores de la isla y disfrutar de la autenticidad de su cocina.

Deporte y aventura

Para los más activos, Tenerife ofrece una amplia gama de actividades al aire libre. Desde el surf en la playa de El Médano hasta el senderismo en los impresionantes barrancos de Masca, hay opciones para todos los gustos y niveles de habilidad. Además, la isla es un destino popular para el avistamiento de ballenas y delfines, ofreciendo la oportunidad de admirar estas fascinantes criaturas en su hábitat natural.

Los pueblos que no te puedes perder en Tenerife

Si aún te queda tiempo en Tenerife una de tus opciones puede ser visitar los pueblos más bonitos de la isla, además si dispones de coche de alquiler te resultará muy fácil desplazarte. Garachico es un pueblo en la costa norte de Tenerife con una arquitectura tradicional y un centro histórico construido en el siglo XVI. Es un pueblo perfecto para pasear y disfrutar de unas vistas del océano Atlántico. Además, puedes aprovechar tu visita a Garachico para bañarte en las piscinas naturales de El Calentón, formadas por la lava volcánica, una experiencia increíble.

Otro de los pueblos que no te puedes perder es La Orotava, un pueblo que te transportará por la época colonial española. Visita la Casa de los Balcones, un impresionante ejemplo de la arquitectura tradicional canaria y el Jardín del Marquesado de la Quinta Roja, otro tesoro de la isla.

Por último, te recomendamos Masca, un pueblo escondido en las montañas de Teno. Las vistas de la carretera hasta llegar a Masca son impresionantes, llenas de barrancos y acantilados escarpados. Una vez en el pueblo, piérdete por sus calles para encontrar verdaderas maravillas. Además, desde el pueblo puedes emprender una agradable caminata por el barranco hasta llegar a la playa de Masca.

Ventajas de visitar Tenerife con un coche de alquiler DoYouSpain

Tenerife es un destino ideal para visitar con coche de alquiler, ya que te facilitará mucho moverte por la isla. Con él podrás llegar hasta sus famosas playas y a sus bonitos pueblos de montaña. Además, uno de los grandes beneficios de disponer de un coche de alquiler es que podrás exprimir el tiempo de tu viaje al máximo, porque no tendrás que depender del transporte público. Otro de los puntos positivos de contar con un coche de alquiler DoYouSpain es la gran variedad de puntos de recogida del vehículo, por ejemplo en el Aeropuerto de Tenerife Sur o en el Aeropuerto de Tenerife Norte. No te lo pienses más y reserva un coche de alquiler con DoYouSpain al mejor precio, garantizado.