Tips Para Mejorar Habilidades de Futbol 2023

Las habilidades mentales, físicas y técnicas se utilizan al jugar al fútbol. Uno de estos elementos por sí solo no será suficiente para ayudarte a mejorar tu juego. Incluso si tiene excelentes habilidades para manejar el balón, no importará si no tiene el acondicionamiento adecuado y se cansa después de solo 10 minutos de juego.

Similar a esto, incluso un jugador hábil y en forma necesita el enfoque y el plan correctos para tener éxito. Para mejorar significativamente su juego, diseñe un régimen de entrenamiento que se centre en las habilidades técnicas y la concentración mental. Prácticamente, las mismas recomendaciones que se hacen a los apostadores de Sportium, si estás interesado te dejamos el codigo promocional de registro sportium.

1. Aumenta la cantidad de entrenamiento en el plano frontal

Los jugadores de fútbol habitan con frecuencia en un entorno dominado por la sagital. Realizan flexiones, dominadas, peso muerto, estocadas y sentadillas. Aunque estos tienen numerosas ventajas y deben priorizarse en cualquier programa para el crecimiento máximo de la fuerza, también es necesario el entrenamiento accesorio en otros planos para prepararse para las actividades específicas del juego.

El plano frontal ayuda en la agilidad, el movimiento lateral y la desaceleración segura. Los jugadores deben ser lo suficientemente fuertes y poderosos para hacer giros bruscos alrededor de los oponentes y soltar la pelota rápidamente para liberar espacio para sus compañeros de equipo porque la mayor parte del juego se juega en múltiples direcciones.

2. Ejercita tus músculos más fuertes

Se pueden pasar de 2 a 5 días por semana en el campo. Aunque los jugadores pasan la mayor parte de su tiempo corriendo y trabajando con el balón, dos o tres días de entrenamiento de fuerza compensan lo que no se puede hacer en el campo.

Es beneficioso entrenar para la fuerza máxima (80-90% de una repetición máxima) para aumentar la velocidad y la producción de fuerza. La capacidad de un jugador para correr de 10 a 20 yardas, saltar para recibir pelotas en la cabeza o disparar un tiro potente desde fuera del área penal depende de la cantidad de músculo que tenga.

3. Concéntrese en las tareas principales que tienen aplicación de campo

Aunque algunas personas poseen ambos, solo el último es esencial para el éxito deportivo. Para lograr una flexión y extensión de cadera óptimas sin extender la parte baja de la espalda, el núcleo completo de un jugador debe ser fuerte para correr con una mecánica limpia como parte de los mejores consejos para principiantes. Cuando se corre rápido, un núcleo fuerte también hace que el cruce de brazos sea menos necesario. Los jugadores no pueden correr tan rápido cuando sus brazos cruzan sus cuerpos.

4. Considera aumentar tu poder

Trabajar en su fuerza absoluta puede ayudarlo a obtener más velocidad y potencia. Sin embargo, los jugadores de fútbol no pueden utilizar el gimnasio exclusivamente para esta actividad. Con el fin de aumentar la tasa de desarrollo de la fuerza (RFD) y el reclutamiento de fibras musculares de contracción rápida, los ejercicios pliométricos, ya sea en forma de saltos, brincos, saltos, etc., son una gran adición a un programa de levantamiento de fútbol.

5. Tómese en serio la fuerza de la parte superior del cuerpo

Los jugadores de fútbol requieren una cantidad razonable de "días de pierna". Pero la parte superior del cuerpo necesita tanto ejercicio, si no más. La postura, la composición corporal y la capacidad de resistir el estrés en el juego mejoran con la fuerza de la parte superior del cuerpo. Una velocidad más rápida y una mecánica de carrera perfecta vienen con una mejor postura y composición corporal.