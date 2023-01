Los mejores consejos para principiantes en apuestas deportivas en 2023

El éxito del mundial de Qatar que finalizó con la victoria de Argentina contra Francia siendo ambos favoritos de los mercados de las casas de apuestas para alzarse con el título, ha hecho que miles de aficionados al deporte rey hayan buscado añadirle emoción a los partidos mundialistas como nuevos usuarios de nuevos sitios de apuestas.

Para quién nunca ha tenido contacto con el mundo de las apuestas y empieza buscando información en las redes sobre cuál puede ser la mejor casa de apuestas, que significa la palabra bank, hándicap o que tipos de mercados existen y que significa cada uno, internet puede ser la mejor herramienta para sacar infinita información al respecto, de hecho, hasta puede resultar confuso.

Si es tu caso, en este articulo podrás encontrar los datos más importantes que un principiante en las apuestas deportivas debe tener en cuenta, eso sí, siempre abogando por el juego responsable y recordando que las apuestas online o casinos, solo son una opción de ocio y entretenimiento, y nunca como una fuente única de ingresos.

Consejos para principiantes de las apuestas deportivas en 2023

Antes de nada, hay que tener claro que no existe ni una fórmula secreta ni ciencia exacta para ganar todo en esto de las apuestas deportivas. Los resultados finales siempre dependen de factores humanos, ningún equipo o deportista por muy bueno que sea, las tienes siempre consigo, por lo que hay nunca hay apuestas seguras al 100%.

Que no haya fórmula secreta no quiere decir que no podamos mejorar nuestra forma de apostar.

Toda información es buena

Este es el primero consejo para entrar con confianza en el mundo de las apuestas. El saber no ocupa lugar y aquí, toda la información es útil.

No solo para conocer al detalle todos los conceptos básicos que se utilizan en las casas de apuestas, también a la hora de elegir partido o evento.

Enfócate en deportes que conozcas, y una vez que has elegido a qué apostar estudia la trayectoria de ambos equipos o jugadores antes del partido. Nunca apuestes sin conocer a qué apuestas, hacer esto aumentará las probabilidades de riesgo.

Saber todo lo relacionado al evento, la competición, jugadores, equipos, resultados, estadísticas, hará que sepas opciones cuentan con mayor porcentaje de acierto.

Elije una casa de apuestas reconocida

Si no sabes en qué casa de apuestas registrarte primero, busca información en plataformas de reseñas de apuestas y comentarios de otros usuarios. No hay mejor guía que la de la experiencia propia de otros usuarios o plataformas especializadas en estudiar al detalle a las casas de apuestas.

En el caso de las páginas de reseñas encontrarás información totalmente imparcial asegurándote de que elijas la que elijas estarás decidiéndote por una casa de apuestas legal en España.

Siempre ten en cuenta las cuotas que ofrecen, las opciones de retransmisión en vivo, que vías de atención al cliente ofrecen o si los métodos de pago que tienen disponibles son de tu preferencia, por ejemplo, en España cada vez son más las casas de apuestas con Bizum, método de pago con el que no cuentan en el resto del mundo.

Elijas la que elijas, verifica que cumple con todos los requisitos legales. Esto lo encontrarás en la parte inferior de cada plataforma, donde están ubicados los distintos sellos oficiales y números de licencia.

La elección de la página de apuestas siempre dependerá de los requisitos de cada usuario.

Marca límites desde el principio

El autocontrol es la base de todo buen aficionado a las apuestas deportivas. De entre los mejores consejos que te pueden ofrecer cuando empiezas en el mundo de las apuestas deportivas, sin duda son los que te ayuden a gestionar el dinero que empleas a apostar.

En primer lugar, proponte un presupuesto, esto dependerá siempre del poder adquisitivo de cada persona. Nunca dediques a apostar el dinero que tienes destinado a cosas esenciales.

Si una vez que empiezas a apostar tus ganancias igualan o superan el presupuesto inicial, es hora de retirar la inversión y utilizar solo ganancias, de esta manera nunca habrás perdido el dinero que empleaste para comenzar.

Con respecto a las ganancias, puedes marcarte un límite para hacer las retiradas y un límite por apuesta. Aunque cada vez son más las plataformas de apuestas que ofrecen a sus usuarios todo tipo de límites para gestionar el dinero que tienen en sus cuentas, siempre dependerá de que tú los cumplas. Recuerda que esto hará que practiques acciones de juego seguro y responsable para evitar problemas en el futuro.

Por último, es indispensable marcarse un límite del tiempo que le dedicamos a apostar, buscar información, etc. No sustituyas el tiempo con familia, amigos u otras actividades por apostar. Si sientes que las apuestas empiezan a comerse todo tu tiempo, date un descanso.

En todas las plataformas de juego encontrarás toda la información disponible sobre juego responsable y donde llamar o acudir en caso de problemas de ludopatía.