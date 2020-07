Cuándo empieza la temporada 2020/21 en las grandes Ligas europeas de fútbol

La incertidumbre asola el mundo y el fútbol no es una excepción. Después de poder sacarse adelante la mayoría de las ligas de fútbol y de que los aficionados hayan podido, merced a fichajes.net, ver fútbol en directo en los últimos meses, el avance de la pandemia mundial de coronavirus pone en entredicho el devenir normal de la próxima temporada. A expensas de finalizar las competiciones continentales, las organizaciones domésticas se afanan por proponer calendarios viables y en los que se contemplan importantes medidas sanitarias para prevenir contagios. Todo indica que se jugará a puerta cerrada, al menos durante los primeros meses, pero ¿cuándo comienza cada una de las grandes ligas de fútbol?

Teniendo en cuenta que la final de UEFA Champions League será el 23 de agosto y que las ligas nacionales deberían comenzar muy pronto este año con el fin de terminar a tiempo para la disputa de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, el margen es mínimo. No habrá pretemporada como tal, y algunos equipos llegarán casi sin haber tenido descanso, mientras que otros sí habrán podido preparar con algo de margen la campaña. Lo que parece descartado es que haya giras internacionales de pretemporada o concentraciones lejos del país al que pertenezcan los equipos.

Atendiendo a las decisiones tomadas por los principales campeonatos nacionales de Europa, LaLiga ya ha confirmado que arranca la temporada 2020/21 el fin de semana del 12 y 13 de septiembre; desde la 2000/01 no empezaba en el noveno mes del año el torneo español, que contempla la posibilidad de que algunos de sus representantes lleguen a las últimas rondas en la UEFA Champions League y la Europa League. En tal caso, los equipos que lo hagan arrancarán el campeonato hasta 15 días más tarde. La principal novedad es que habrá competición en Navidad, algo nada frecuente en España.

También será ese el fin de semana escogido por la Premier League y la Serie A italiana para comenzar sus respectivos torneos. No es nada habitual que el campeonato inglés comience al mismo tiempo que el italiano y el español, pero el contexto obliga a ello. Las autoridades británicas han marcado como la fecha para finalizar el campeonato el 23 de mayo 2021, por lo que habrá varias jornadas entre semana para acelerar su disputa.

Mención aparte merece la controvertida decisión de la Bundesliga alemana, que a pesar de ser el campeonato liguera que antes se reanudó tras el estallido de la pandemia mundial de coronavirus y, por tanto, que antes finalizó, no arrancará la próxima temporada hasta el 18 de septiembre. La Asociación Alemana de Fútbol (DFB) estableció esta fecha como prioritaria para poder finalizar el 22 de mayo, algo que se explica por el hecho de que la primera división teutona se compone de 18 equipos, y no 20 como en el caso de las anteriores ligas. No habrá un parón invernal tan grande como el habitual, sino solo entre el 22-23 de diciembre y el primer fin de semana de enero, lo que hará que se jueguen partidos a muy baja temperatura, tal y como indica marca.com.

La primera liga nacional en reanudarse será la Ligue 1, única que tomó la controvertida decisión de no acabar de disputarse en esta temporada, lo que le da margen para arrancar el 23 de agosto. Será una oportunidad para que el campeonato galo adquiera atención mediática y resultará curioso estar presenciando la final de UEFA Champions League y que, el mismo día, haya habido fútbol en Francia de primer nivel. Su final está previsto para el 23 de mayo.