PSOE ve "necesario una reflexión" en Asamblea donde insulto es "parte diario de sesiones"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, considera "muy necesario" llevar al parlamento autonómico la "reflexión" y la "parada" que ha planteado Pedro Sánchez para propiciar una regeneración democrática porque "por primera vez los insultos forman parte del diario de sesiones".



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha reclamado que los parlamentarios extremeños atiendan al "llamamiento" y al "toque de atención" del presidente del Gobierno, quien desde sus tribunas ha sido objeto de insultos como "felón", "traidor" y otras "palabras más gruesas" que se ha negado a repetir, y también se han escuchado "amenazas verbales de diputados del Partido Popular a diputados de otros grupos parlamentarios".



Unas acciones "totalmente en contra de la democracia y de la convivencia", ha señalado Álvarez, quien ha añadido que, en consecuencia, "claro que hay que pararse, claro que hay que reflexionar".



La portavoz socialista ha recordado que hace dos plenos preguntaron a la presidenta de la Junta, María Guardiola, qué pensaba hacer para "bajar ese nivel de crispación, ese nivel de alteración que hay en el Parlamento extremeño", pero obtuvieron por respuesta "lo de siempre: yo no lo he visto, yo no lo he vivido, yo no lo conozco".



Por tanto, aboga por hacer ese "llamamiento" al que apela el presidente del Gobierno, pero "no sólo en el Parlamento de Extremadura, en general en la sociedad extremeña y en la sociedad española", porque no son admisibles esos "ataques feroces contra las personas y no contra las ideas que defienden las personas".



"En política defender la ideología que tiene uno es lícito, pero atacar personalmente al rival, como se está haciendo contra Pedro Sánchez, con nosotros no van a contar para eso", ha apuntado.



La diputada socialista ha hecho estas declaraciones tras registrar la anunciada solicitud para crear una Comisión de Estudio sobre financiación autonómica.