Salud y belleza: los regalos que te ofrece el colágeno

El cuerpo humano es un sistema complejo que en condiciones saludables absorbe de los alimentos las sustancias que necesita para su correcto funcionamiento. Sin embargo, en la medida en la que vamos envejeciendo, es natural que comience a disminuir la producción de ciertas sustancias, disminuyendo nuestro bienestar y afectando nuestra apariencia; tal es el caso del colágeno. A continuación, hablaremos de los beneficios que esta maravillosa proteína nos aporta y cómo podemos compensar el déficit que nuestro cuerpo sufre motivado al envejecimiento o a algunos hábitos.

¿Cuál es la función del colágeno en nuestro cuerpo?

El colágeno es el tipo de proteína que da estructura y firmeza a los tejidos conectivos de nuestro cuerpo, es decir, la piel, los huesos, cartílagos, tendones y órganos. La producción abundante de esta proteína es lo que permite la elasticidad de nuestra piel y mantiene fuerte nuestros ligamentos y articulaciones. Al mismo tiempo, es una sustancia que ayuda a tener el cabello y las uñas sanas y fuertes, así como también retrasa la aparición de arrugas y estrías.

Aunque el colágeno es una proteína que aporta muchos beneficios a nuestro bienestar y belleza corporal, la combinación entre el envejecimiento y los hábitos poco saludables hacen que la producción de esta sustancia comienza a disminuir, haciendo que empecemos a notar ciertos cambios que van apareciendo de forma progresiva en nuestro cuerpo, tales como las estrías, arrugas y dolor en las articulaciones.

¿Cómo obtener el colágeno que necesita nuestro cuerpo?

Los alimentos ricos en colágeno son las carnes rojas, las carnes blancas y la gelatina que, acompañados con la vitamina C, facilitan el proceso de absorción de esta proteína en nuestro organismo. Para los casos en los que las personas no consumen este tipo de alimentos o para quienes esto ya no es suficiente para obtener las cantidades de colágeno que el cuerpo necesita, existen suplementos como Bonflex Colágeno que facilitan la absorción de las cantidades apropiadas para que puedas disfrutar del bienestar y el cuidado que tu cuerpo necesita.

Los suplementos son indicados mayormente en personas de mediana y avanzada edad, no obstante, pueden ser ingeridos por personas jóvenes que llevan una dieta baja en proteínas, como método preventivo o para quienes tengan problemas de articulación. Lo más recomendable antes de comenzar la ingesta es contar con la recomendación de un nutricionista que te asesore sobre el tipo de suplemento más apropiado según tus necesidades y la combinación con una dieta balanceada para que tu cuerpo absorba las cantidades que necesita.

Principales beneficios

El colágeno es una proteína muy beneficiosa para nuestro cuerpo porque aumenta nuestro bienestar desde dos perspectivas muy importantes: nos ayuda a sentirnos bien y a lucir más jóvenes. Desde el punto de vista del bienestar físico, el colágeno ayuda al fortalecimiento y desinflamación de las articulaciones como las caderas, rodillas, manos, pies, etc., las cuales son áreas muy afectadas en personas con sobrepeso, en quienes tienen exceso de actividad física o quienes padecen de alguna condición particular que afecte al sistema óseo.

En cuanto a lo que respecta a los beneficios relacionados con nuestra apariencia, el colágeno es el mejor amigo del cuerpo para mejorar la elasticidad de la dermis, lo que permite que tengamos una piel firme e hidratada por más tiempo, lo que retrasa la aparición de las poco queridas líneas de expresión, arrugas, celulitis y estrías. De la misma manera, es una proteína que fortalece las fibras del cabello, tornándose fuerte y brilloso. Finalmente, para las amantes de las uñas largas y fuertes, el colágeno también es un gran aliado.

Gracias a los suplementos que hoy en día podemos encontrar en el mercado podemos ingerir esta proteína de forma efectiva cuando ya la alimentación deja de ser suficiente. Esto permitirá que puedas sentirte mejor, aliviando los molestos malestares en las articulaciones y prolongando tu apariencia joven. Eso sí, es un tratamiento que debe hacerse con constancia, ya que los resultados se pueden notar a mediano plazo.