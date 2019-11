Qué debes saber acerca de los créditos sin nómina

Los prestamos sin nomina están pensados para cubrir las necesidades más inmediatas de las personas naturales, como deudas que no se pueden asumir o gastos adicionales que no estaban previstos. En general, son una alternativa viable para los que se encuentran en una situación económica comprometida y que no pueden esperar a las soluciones que les brinda la banca tradicional.

Es verdad que los bancos son la opción más popular para pedir préstamos, sin embargo, requieren de mucho papeleo y tiempo. No siempre las personas pueden encargarse de reunir todos los requisitos y luego esperar los días o semanas hasta que aprueben la solicitud.

Hoy día, los créditos rápidos se han presentado como una respuesta a estas situaciones. Han adquirido gran fama debido a la crisis económica en España, la cual ha dejado sin más oportunidades de pagar deudas como hipotecas o el pago de servicios básicos. A pesar de estar ya superada la crisis, es común que el desempleo siga afectando a las familias, de tal modo que no puedan cubrir gastos adicionales que pueden surgir en cualquier momento.

Lo que ofrecen los créditos sin nómina

La primera y más llamativa característica de este servicio financiero es que es muy rápido hacer la solicitud. Para ello, tan solo hace falta rellenar un formulario online con los datos personales que puede proporcionar cualquier persona residente en España.

Todo el trámite se realiza por internet, incluyendo la aprobación de la solicitud. De esta manera, puedes optar por uno de estos créditos en cualquier momento y lugar si estás conectado. El proceso es realmente sencillo, por lo que es bastante cómodo de seguir.

Las compañías aprueban las solicitudes muy pocos minutos después de que se envíen y cada caso es revisado personalmente. A continuación, el dinero que solicitaste llega a tu cuenta en tan solo 15 minutos, por lo que sirve perfectamente para sacarte de un apuro si lo necesitas.

El porcentaje de aprobación de solicitudes es muy elevado porque no tiene demasiados requisitos. En líneas generales, necesitas tener unas finanzas más o menos estables, una fuente de ingresos y tus documentos personales al día. Si pides un préstamo bajo con un tiempo de devolución razonable, es prácticamente seguro que te lo aprueben.

Cómo pedir un préstamo online

Después de encontrar la empresa con la que quieras hacer el proceso, debes escoger la cantidad de dinero a pedir y el tiempo de devolución. A pesar de que el porcentaje de aprobación es tan elevado, es conveniente que revises las calculadoras de intereses. Cuanto mayor sea la cantidad y el tiempo de devolución, más altos serán los intereses.

Si bien es cierto que tienes completa libertad de escoger el tipo de crédito, debes tener en cuenta que los intereses serán más elevados que en la banca tradicional. Siguen siendo asequibles, pero aumentan de manera significativa si no pagas puntualmente. Esto debes tenerlo muy en cuenta para que puedas devolver el dinero completo en el tiempo que tú mismo hayas escogido.

Pueden pedir cantidades relativamente pequeñas, como 100 euros hasta casi 1.000 euros, sin tener que aportar ningún aval. Además, puedes solicitar varios créditos en un mismo año, aunque tienes que ver si es lo que te conviene porque un compromiso así es complicado de asumir.

Una vez realizada, revisada y aprobada la solicitud, te hacen un depósito en tu cuenta bancaria personal. El depósito es casi inmediato si solicitaste cantidades bajas. Todo esto se hace en unos cuantos minutos en caso de que el préstamo sea pequeño. Si no, puede durar un día.

El proceso es transparente y seguro, por lo que puedes saber en todo momento las condiciones a las que te enfrentas. Con este tipo de préstamos no hay letras pequeñas, así que todo va a ir de acuerdo a lo que hayas escogido.

Este servicio bancario es completamente seguro, al igual que lo es en un banco tradicional. El compromiso viene de ambas partes, y las empresas de este sector siempre cumplen con su parte para garantizar la confianza de los clientes, de ahí que pertenezcan a uno de los sectores con más crecimiento en España.