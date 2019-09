Alicia Collado: Los amarres de amor más existosos de la reconocida vidente

Hoy nos llega hasta nuestra redacción las opiniones sobre Alicia Collado que hemos leído en su web sobre sus amarres de amor, y es que esta popular vidente ha ido recopilando a lo largo del tiempo, los mejores rituales de para poder recuperar a nuestra pareja.

Cuando leemos tantas opiniones positivas de Alicia no es de extrañar y es que las últimas noticias que tenemos sobre Alicia Collado avalan el éxito de su técnica. Es una de las más envidiadas a nivel nacional por el resto de videntes y levanta grandes asperezas entre ellos, que llegan incluso a manchar su nombre y difamarla con falsas informaciones, con el fin de perjudicar su reputación.

Las últimas noticias que tenemos sobre Alicia Collado, indican que la popular vidente trabaja principalmente con rituales como la magia blanca, santería yoruba o vudú candomblé, y es que este tipo de rituales sumados con una gran experiencia pueden llegar a sorprender con unos resultados asombrosos.

Para quienes tienen casos muy complicados Alicia Collado dispone de rituales como los Pactos de Almas Gemelas, Amarres de Muñecos encadenados o el Gran ritual de Pacto con la Negra Francisca. Con estos rituales se consigue equilibrar nuestra situación personal

Opiniones sobre los últimos rituales de Alicia Collado

Todos los rituales pueden parecer iguales, pero unos encajan para un caso y otros en otro.

Tanto el ritual de pacto de almas gemelas y del de muñecos encadenados tienen la finalidad de unir a la pareja, siendo el de muñecos encadenados más potente, ya que se trabaja uniendo a dos muñecos que suelen quedar atados de por vida, creando una sensación hacia la persona amarrada bastante fuerte, necesitando de forma imperiosa nuestra compañía.

El hechizo de pacto de almas gemelas va más ligado a las sensaciones, las emociones, y el de muñecos encadenados suele apostar más por una mayor rapidez en la acción de la persona amarrada.

Alicia Collado es especialista en este tipo de trabajos de amarres de amor, llevando una larga trayectoria dedicada principalmente a la recuperación de parejas.

Últimas noticias sobre Alicia Collado: El ritual de la Negra Francisca

La negra Francisca (Negra Francisca Ramírez) es una entidad espiritual con mucha fuerza. Mujer del Nego Felipe (Ayakú). Los Pactos con la negra Francisca son realizados por muy pocas personas en Europa, y en Alicia Collado saben como realizar este tipo de hechizos, que puede dominar a nuestra expareja, y hacer que abandone todo por nosotros.

No todos los casos son aptos para este tipo de ritual tan fuerte, puede servirnos como un excelente complemento hacia rituales de santería yoruba o vudú de 7 nudos. Para ver si se puede llegar a trabajar con este tipo de hechizos, siempre se debe realizar un análisis previo, para ver si se puede ser receptor de dicho trabajo.

Hablamos sobre la Web de Alicia Collado

La Web de Alicia Collado cuenta con opiniones sobre los distintos rituales que se realizan, además de su número de contacto, y testimonios de distintos usuarios.

La actualidad en la que vivimos nos permite contactar con videntes desde muchos puntos del planeta, teniendo simplemente conexión a internet.

Para hablar con Alicia Collado debemos escribir por whatsApp para coger cita, tal como se indica en su web.

Hemos llegado a toda esta información gracias a Bibiana, que realizó un amarre de amor con Alicia Collado a principios de año.

La Opinión de Bibiana sobre Alicia Collado

Nada más leí la web de Alicia Collado, decidí ponerme en contacto con ella y es que vi que la transparencia era lo que me había faltado hasta entonces, porque fui cayendo de engaño en engaño.

Mi relación estaba fatal, porque la ruptura no fue dura, pero yo la hice más traumática aún.

Hasta ese momento llevábamos 2 años de relación, el tenía una hija de una relación anterior y su ex siempre estuvo ahí complicándolo todo. Yo empecé a obsesionarme y a mostrar celos, el terminó dejándome y yo encima lo aburrí hasta la saciedad arrastrándome.

Él en ese momento parecía que me había cogido manía o algo así, ya no respondía mis llamadas, me bloqueó en redes sociales, whatsapps, llamadas.

Mi palo fue cuando el después de romper conmigo ni siquiera se acercó a su ex, por tanto para él no sentía hacia ella tampoco, y ahí es cuando más lamenté mi comportamiento.

Acudí a esto por los comentarios y opiniones tan positivas de Alicia Collado, y me puse en sus manos sin pensarlo. Le hice un ritual de vudú de 7 nudos y lo completé con un trabajo de amarre de muñecos encadenados, ya que yo había metido mucho la pata y necesitaba algo fuerte.

A las dos semanas el me desbloqueó de todo, me costó pero no le hablé, Alicia me estuvo dando apoyo de forma regular ya que me fue orientando en las citas que ella me iba dando. Me daba tips y consejos para que todo fuese mejor, y a la semana siguiente el fue quien me contactó para preguntarme si ya estaba más calmada, me dijo que me había echado mucho de menos. Estuvimos hablando varios días, él era quien me escribía primero y el que me llamaba. A los pocos días regresamos y desde hace 7 meses estoy viviendo la felicidad, ahora sé que el va a estar conmigo y que no tengo que preocuparme por mis celos.