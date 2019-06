Obtener un préstamo nunca había sido tan fácil

Si buscamos solicitar un préstamo, antes de acudir directamente a un banco lo más conveniente es recurrir a páginas web que se dediquen a comparar la multitud de diferentes opciones que existen actualmente en cuanto a créditos, intereses, comisiones, y todo lo relacionado con ello. Existen un gran número de portales en internet cuyo objetivo es dar la opción idónea para cada cliente, ofreciendo y comparando toda la información necesaria para tomar una decisión consensuada y justificada. Un buen ejemplo de ello es la página PréstamosPerfectos.

Esta empresa se dedica a comparar préstamos en línea de proveedores verificados, brindando a sus clientes información clara de forma gratuita en su página web, con la posibilidad de solicitar un préstamo en línea, sin necesidad de salir de casa.

Uno de los servicios mejor valorados y más requeridos de todos los disponibles son los préstamos sin nómina y sin aval. Estos son préstamos que no necesitan aval o caución en garantía ni nómina para ser concedidos. Para que a un cliente se le conceda este préstamo, se tiene en cuenta la reputación y la historia de crédito del prestatario, y no el valor de un activo subyacente. Este tipo de intereses son solicitados por aquellas personas que se encuentran en una situación de apuro, para las cuales el préstamo sin aval y sin nómina es la única opción viable.

Las ventajas que presentan este tipo de préstamos es que son muy flexibles y rápidos, con intereses muy bajos y sin comisiones, lo cual facilita la concesión a todo aquel que lo quiera solicitar.

Por otra parte, los bancos no exigen al cliente que deje garantías, como la escritura de una vivienda o un automóvil, la cual puede ser embargada por el banco en caso de que la deuda no quede subsanada. Además, al tratarse normalmente de préstamos pequeños, se suelen conceder con bastante facilidad, lo único que se requiere al solicitante es que sea mayor de 18 o 25 años, que resida España, y que presente DNI, correo electrónico y número de teléfono válidos. Por otra parte, se negará el préstamo a todos aquellos clientes que no acrediten una cuenta bancaria con ingresos y liquidez, o que aparezcan en algún fichero de morosos.

Desde este tipo de portales online recomiendan acudir al banco a negociar en persona este tipo de préstamos. El comercial bancario que lo atienda, debe informar de la tasa de interés anual, que puede ser muy elevada en algunos casos, además de las cuotas durante las cuales se irá amortizando dicho crédito, cuyo periodo de devolución suele ser bastante corto, aproximadamente entre 2 y 5 años. Sobre todo, cabe destacar la importancia de leer el contrato al completo, teniendo en cuenta la letra pequeña y todas las cláusulas que lo forman.

Si lo que desea es contratar el préstamo mediante una opción que no es la tradicional, es posible contratar el préstamo sin aval y sin nómina en Internet. No todas las entidades financieras en nuestro país ofrecen esta modalidad, pero si se da el caso, suele ser posible obtener una pequeña rebaja u oferta de intereses de la que no se goza si se contrata de forma tradicional o física, como se ha explicado anteriormente.

En cuanto a los préstamos tramitados únicamente por internet, un portal de referencia es la página CréditoSi. CreditoSi es una empresa online que ofrece préstamos rápidos y sencillos a corto plazo, que suelen servir para solucionar aquellos imprevistos que afectan a la liquidez del cliente. Estos préstamos ofrecen desde 50 € hasta 1.000 €, a devolver en 30 días. Los nuevos clientes, podrán solicitar un máximo de 300 € en su primer minicrédito, con la posibilidad de descontar los honorarios en su segunda solicitud. A partir de este segundo crédito, al aumentar el nivel de confianza del cliente, éste podrá conseguir hasta un 20% de descuento en sus minicréditos siguientes con la compañía. Por último, cabe destacar que también en este caso el cliente debe demostrar unos ingresos de forma regular, y no puede figurar en el registro de deudores de cualquier organización.

La solicitud de créditos se realiza en tres sencillos pasos. Primero, el cliente solo tiene que hacer click en el botón “Quiero préstamo”. Al hacerlo, le aparecerá una solicitud online que deberá rellenar con el importe que desea y sus datos personales. Por último, tras haber enviado dicha solicitud el proveedor del préstamo se pondrá en contacto con el cliente para explicarle los detalles y condiciones del acuerdo.

Para aquellas personas que no consigan cubrir el préstamo antes del vencimiento de este, Crédito Si da la posibilidad a todos sus clientes de solicitar una extensión de hasta 30 días, pagando únicamente los honorarios.

Obtener dinero rápido, de forma eficaz y con garantías está ahora al alcance de todos, facilitando la solvencia de cualquier persona que lo necesite, independientemente de sus ingresos, su trabajo y su situación.