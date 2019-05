Las opciones del ciclismo español en el Giro de Italia 2019

El Giro de Italia celebra su edición número 102 con una carrera muy interesante en la que los candidatos al título se ha ampliado a un nutrido grupo de ciclistas. Para entender mejor la prueba es recomendable consultar esta guía de apuestas para el Giro de Italia.

El murciano José Joaquín Rojas, del equipo Movistar, es el español mejor clasificado en el giro de Italia 2019. Es, después de once etapas, uno de los candidatos al título, ya que mantiene una distancia por debajo de tres minutos respecto al líder de la general. Un tiempo que no es insalvable y que le da opciones de cara al tramo decisivo de las últimas semanas, dónde la montaña será determinante y en ese terreno este ciclista natural de Cieza puede ser uno de los protagonistas. Este es uno de los Giros más igualados de los últimos tiempos, ya que con prácticamente la mitad de las etapas celebradas, hay muchos ciclistas con opciones de lucir el maillot rosa el próximo 2 de junio en Verona, localidad que cierra la carrera. Esta situación genera muchas expectativas y posibilidades en los pronósticos deportivos y las apuestas sobre el Giro de Italia 2019. Además, las nacionalidades son muy variadas y en el top 10 de la clasificación general encontramos ciclistas de origen francés, italiano, español portugués, ruso y costarricense.

Rojas no representa la única opción española en la ronda transalpina. El vasco Pello Bilbao, del equipo Astana, también se asoma a las primeras posiciones y no hay que descartar su presencia en la zona alta en las últimas etapas de la carrera. De hecho, representa la primera victoria española en esta edición del Giro. La logró en la L'Alquila tras una dura jornada en la que consiguió salir vencedor de una escapada en la que precisamente estaba también el español Rojas. Este buen trabajo en ese día le permite estar en la zona alta de la general.

Está siendo una ronda de sorpresar sobre las carreteras italianas. El favorito para las apuestas es el ruso Primoz Roglic, que si bien sí que está clasificado en las primeras posiciones de la general, se está encontrado con duros competidores. Pocos apostaban a principio de la prueba por el italiano Valerio Conti, que ha llegado como líder a la semana decisiva de Los Alpes. El francés Nans Peters o el italiano Fausto Masnada también están protagonizando, contra pronóstico, una ronda a un gran nivel y se han colocado en la pelea por la victoria final. Sorprende que no se encuentre entre los primeros el italiano Vincenzo Nibali, que suma en su palmarés los tres grandes: dos Giros de Italia, una vuelta a España y un Tour de Francia. Tampoco está realizando su mejor ronda el español Mikel Landa. Se dejó mucho tiempo en la contrarreloj de San Marino, donde el ciclista de alavés perdió una buena parte de sus opciones de ganar. Tendrá que demostrar un gran nivel en la montaña para subirse al podio.

Todos pelean por coger el testigo de Chris Froome, ganador en 2018. Las últimas cinco ediciones conocen ganadores diferentes y este hecho podría mantenerse en la cita de 2019, ya que ninguno de los diez primeros tras la undécima etapa han ganado alguna vez esta ronda ciclista.