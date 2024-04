Entre 1.000 y 2.000 autónomos se beneficiarán ayudas Junta para profesionalizar negocios

Ep.



Entre 1.000 y 2.000 autónomos se beneficiarán de la primera convocatoria de ayudas de la Junta de Extremadura --dotada con un presupuesto de 3 millones de euros-- para la consolidación de sus negocios a través de una mayor profesionalización de los mismos.



Se trata del conocido como 'kit de profesionalización', del que el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha informado este martes al Consejo de Gobierno de la Junta, y que cuenta con fondos exclusivos de la comunidad autónoma.



Siendo conscientes de las limitaciones en la profesionalización que padecen algunos autónomos y la repercusión que puede tener esto en el cese de actividad, la Junta ha diseñado así un nuevo programa de ayudas enfocado para que los autónomos puedan contratar servicios externos de expertos que faciliten una gestión más profesionalizada de sus negocios, en particular cuando el autónomo comienza a crecer, ha explicado Santamaría en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno.



Los autónomos beneficiarios podrán acogerse a cuatro líneas de actuación, la primera para profesionalización de la gestión; la segunda abordar planes para la mejora de sus estrategias de negocio; la tercera para llevar a cabo un plan de segunda oportunidad para aquellos que tengan dificultades que afectan a su viabilidad; y la cuarta para mejorar la comunicación y visibilidad de sus negocios para que esto les permita crecer comercialmente.



Según ha explicado el consejero, podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas físicas que vienen desarrollando de manera ininterrumpida una actividad empresarial al menos 24 meses anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda. Además, deben haber declarado una facturación mínima anual de 12.000 euros, y no haber obtenido unos rendimientos de actividades económicas anual superiores a 30.000 euros, todo ello referidos al ejercicio fiscal anterior.



De este modo, el programa de ayudas está abierto a la participación de pymes de prácticamente todos los sectores empresariales, a excepción del primario y otras actividades restringidas por la normativa comunitaria.



Así, cada servicio se cuantifica en 2.000 euros, del que se concede una ayuda del 75 por ciento, es decir 1.500 euros. Con ello, un autónomo como máximo puede recibir 3.000 euros entre todas las convocatorias, por lo que como máximo pueden concederse las ayudas para dos tipos de asesoramiento. Así, cada beneficiario podrá solicitar dos servicios en la presente convocatoria.



Además, un mismo solicitante sólo podrá ser beneficiario una vez en cada una de las distintas líneas de proyectos subvencionables contempladas.



Por otra parte, la tramitación de las solicitudes, así como el acceso a la totalidad de la información sobre el procedimiento deberá efectuarse a través del punto de acceso general electrónico de la Junta, dentro de la ficha correspondiente al trámite.



Al mismo tiempo, las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de cada convocatoria y durante el periodo de vigencia que se establezca en la misma, que no será inferior a un mes ni superior a un año.



En cuanto a las obligaciones del beneficiario de la ayuda, deberá continuar ejerciendo la actividad por la que se le conceda la ayuda hasta al menos un plazo de 24 meses, contados a partir de la fecha de resolución de la concesión.



Finalmente, las ayudas reguladas en la orden serán incompatibles con otras subvenciones a fondo perdido que, para la misma actuación proyectada, hayan sido concedidas por las administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.