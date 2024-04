Diputación Badajoz participará en consorcio candidatura Cáceres a Capital Europea Cultura

Ep.



La Diputación de Badajoz participará en el Consorcio que se va a crear para gestionar la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, como ha avanzado el presidente de la institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo, quien ha detallado que, en principio, para 2024 aportará una cuantía de 100.000 euros.



Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, con el objetivo de cerrar la participación de la diputación pacense en dicho consorcio.



En este sentido, Rafael Mateos ha agradecido al presidente de la diputación pacense que haya aceptado el ofrecimiento que traía en la mañana de este miércoles a Badajoz desde la ciudad "hermana" cacereña para que la institución se sumase a ese futuro consorcio que van a constituir para liderar la carrera a la capitalidad cultural en el año 2031, que constituye uno de los retos para esta legislatura y dentro del cual "siempre" ha dicho que es un proyecto, no de un gobierno o de la ciudad, sino que les gustaría configurarlo como una iniciativa regional.



Al respecto, ha remarcado que, si Cáceres ostenta dicha capitalidad, "será un éxito de toda esta región" y que, por eso, cree que es importante que sume a ese reto y proyecto, no solo el propio Ayuntamiento de Cáceres y la sociedad cacereña, sino también la Junta de Extremadura y las dos diputaciones, porque, como ha sostenido, desde las instituciones provinciales también se hace región, y en la mañana de este miércoles ha traído ese ofrecimiento al presidente de la Diputación de Badajoz que él ha aceptado y que, como alcalde de la capital cacereña, tiene que agradecer.



LOS PASOS SIGUIENTES



Rafael Mateos ha detallado que los pasos siguientes pasan por, en las próximas semanas y previsiblemente antes de que termine abril, aprobar por parte del ayuntamiento los estatutos de ese futuro consorcio, en el que van a estar representados el consistorio, la Junta y ambas diputaciones provinciales y que será el punto de partida o arranque "a esa carrera para conseguir la Capitalidad Cultural en el año 2031".



Una carrera, ha precisado, que se iniciará formalmente en el año 2025, que es cuando el Ministerio de Cultura abra el plazo para presentar las candidaturas, y que se resolverá en el primer semestre del 2027. Sin embargo, desde este miércoles tienen que empezar a configurar esos equipos técnicos que les van a ayudar a diseñar ese plan estratégico en el ámbito cultural, "a armar esa candidatura y, sobre todo, el calendario y la programación para que Cáceres llegue con garantía".



En este punto, ha explicado que ha trasladado a Gallardo que cree que Cáceres reúne los requisitos "suficientes y más que de sobra" para optar y ser Capital Cultural en el año 2031, además de poner en valor que cuenta con un gran patrimonio histórico, artístico y cultural y con una oferta cultural "inigualable", y que "ya no solo es su ciudad monumental" al disponer igualmente de "verdaderas joyas de vanguardia", como el Museo Helga de Alvear, el Museo Provincial o el futuro Museo de Arte El Madruelo.



También cuenta con eventos que se desarrollan en el ámbito cultural a lo largo del año. "Tenemos una oferta cultural de primer nivel, no solo en el ámbito nacional, sino también internacional, y con esos mimbres creo que tenemos garantía suficiente para optar a esa capitalidad", ha defendido, para agregar que es un proyecto, no solo de ciudad, sino de región y donde están demostrando que son capaces de unir a la Junta y ambas diputaciones en una iniciativa con la que quieren que se identifiquen todos los extremeños.



De este modo, el regidor de la capital cacereña se ha mostrado "convencido" de que están sentando las bases y los mimbres "necesarios" para que la de Cáceres sea una candidatura "solvente", y "sobre todo", para que en el año 2027 no los cacereños sino los extremeños puedan decir "con orgullo" que Cáceres y que Extremadura "va a ostentar la Capitalidad Cultural en el año 2031".



HACER REGIÓN DESDE LAS PROVINCIAS



Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha agradecido a Rafael Mateos que se haya desplazado para trasladarles este proyecto de candidatura, a tenor del cual valora positivamente que en una iniciativa de "tal magnitud que va a beneficiar al conjunto de la región" estén todas las instituciones que representan a los ciudadanos, por lo que, de alguna forma, también se les hace partícipes; a la par que ha recordado que ya ha dicho en otras ocasiones que desde las provincias se hace región.



Y es que, como ha remarcado, es un "firme convencido de que solamente haciendo desde las provincias región somos capaces de crecer y sobre todo en temas tan importantes para la ciudadanía es relevante que la política se ponga de acuerdo", como también cree que "no solamente es bueno porque se consiguen objetivos", sino porque la ciudadanía "se reconcilia verdaderamente en la función principal de la política, que es resolver los problemas de la gente".



"La Diputación de Badajoz está encantada de participar en ese consorcio por nuestro compromiso con la cultura", ha continuado Gallardo, que ha puesto el acento en que sobre todo creen que esa capitalidad la pueden lograr y en que Extremadura "ya se ha quitado la chaqueta de ese peso histórico que nos ha impedido algunas veces tener autoestima".



Al mismo tiempo, ha agregado que cree que el mayor valor para lograr las cosas es creérselo, "creer que estamos en las mejores condiciones y mejor que otros para poder lograrlo". "Y no somos menos que los demás, somos igual o mejores, porque muchas veces con menores herramientas podemos lograr los mismos objetivos", ha planteado.



Asimismo, Miguel Ángel Gallardo ha resaltado que, en este caso, de lo que se trata es que, teniendo a Cáceres como Capital de la Cultura en 2031, se pueda también tener más herramientas para el futuro de la región, puesto que la va a impulsar desde el punto de vista de ser un referente en el conjunto del país, y que mientras en 2016 optó a dicho mismo título y "no pudo ser", puede asegurar que tampoco se tenían los instrumentos con los que sí se cuenta hoy en día.



Entre estos, ha citado el Helga de Alvear, los ámbitos gastronómico y turístico, su proyección como una ciudad "muy importante" desde el punto de vista patrimonial y cultural, y el refuerzo del entorno, una región con un patrimonio "inmenso", porque "todo suma", aunque "Cáceres debe ser el faro que nos guíe en la esperanza de una Extremadura mejor y que la gente sepa que Extremadura hace un esfuerzo, que lo hacen todas sus instituciones, para lograr los objetivos".



Sobre la cuantía económica que aportará la diputación pacense, la misma que la cacereña, ha explicado que va a ser aquella que le ha trasladado Mateos como necesaria para el buen funcionamiento del consorcio, así como que en principio para 2024 la institución provincial pacense aportaría 100.000 euros a ese ente y luego lo que se determine dentro del mismo, ante lo que considera que se trata de que, "con el esfuerzo económico", puedan lograr "realmente un retorno", como que se convierta en la Capital Europea de la Cultura y que esa capitalidad sea un impulso para la economía y para el conocimiento de Extremadura.



Por otro lado y preguntado por el hecho de que el expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, haya rehusado recibir la Medalla de Oro de la Provincia, ha recordado que ya este martes trasladó su respeto a poder elegir cogerla o no, y que, en cualquier caso, no lo entiende "como un rechazo, sino como una opción personal".