CSIF denuncia que en la Sanidad de Extremadura faltan 1.724 profesionales

El presidente nacional del sector de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha denunciado la situación de la Sanidad en Extremadura y los problemas asistenciales derivados de la escasez de plantillas, ya que faltan unos 1.724 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros y pediatras.



Concretamente, la región necesitaría ahora mismo unos 1.284 médicos, de los que 400 tendrían que ir a atención primaria y unos 900 a hospitales y atención especializada. Además, faltan 385 médicos de familia según los cálculos del propio Ministerio de Sanidad y las ratios de Extremadura y, en cuanto a pediatras, se necesitarían unos 55, la mayoría en zonas rurales donde no se cubren las plazas ante el temor de no conseguir traslados en muchos años.



Esta escasez de plantillas deriva en unas listas de espera "inasumibles" que no se solucionan si no se contratan más médicos, ha señalado Hontangas este martes en una rueda de prensa en Cáceres, donde ha estado acompañado por la responsable autonómica de Sanidad del CSIF, Emilia Montero.



Hontangas ha criticado a las administraciones, tanto nacional como autonómica, por ser "irresponsables" ante esta situación que está llevando al deterioro del sistema público de salud. Y es que, según ha dicho, en los últimos meses, se han despedido a 51.000 profesionales sanitarios en todo el país.



Además, en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la cuantía que se destina a atención primaria "dista mucho de lo que se necesita en realidad", ha subrayado, por lo que ha pedido al ministerio que lidere un pacto de Estado, junto a las CCAA y los grupos políticos, para solucionar este "grave problema" que se va a agravar porque la media de edad de médicos y enfermeros supera los 55 años y se van a jubilar en los próximos años.



Hontangas ha explicado que, en enero de 2021, cuando nombraron ministra a Carolina Darias CSIF le pidió una reunión para contarle la precariedad en atención primara y "todavía estamos esperando la reunión".



Además, el sindicato apeló a los grupos políticos para que los PGE financiaran la atención primaria con 4.100 millones de euros, cantidad que se estimó por la cantidad de profesionales que faltan. "Aunque pueda parecer una cifra alta comparada con los 150.000 millones que va a recibir el Estado español de los fondos europeos es pecata minuta", ha señalado.



"Las administraciones no dotan la atención primara con los números que se necesitan y estamos muy lejos de la Unión Europea en cuanto a número de pediatras de médicos de familia o enfermeros", ha incidido, al tiempo que ha explicado que, a nivel nacional, faltan unos 130.000 enfermeros, 29.000 médicos de familia y unos 1.500 pediatras, según la media de ratio de la OCDE.



Por todo ello, ha pedido también que las universidades puedan producir más médicos porque "es una lástima que jóvenes que quieran ser médicos no puedan entrar en las facultades". "Son necesarias más unidades docentes para hacer más médicos de familia y que estén bien pagados e incentivados", ha incidido, al igual que ha pedido la homologación de los médicos extracomunitarios para que puedan ser contratados.



SITUACIÓN DE EXTREMADURA



Respecto a la situación de Extremadura, la responsable autonómica de Sanidad del CSIF, Emilia Montero, ha recalcado que el déficit de plantilla se produce desde 2009, sobre todo en médicos y enfermeros, ya que las ratios en Extremadura "están por debajo de los ratios a nivel europeo" y "nunca llegaremos a tener un sistema sanitario eficaz porque no dotamos a las plantillas y no tenemos los profesionales que son necesarios".



"Basta ya, porque llevamos un año y otro año y otro viendo como las dimensiones de las plantillas adelgazan", ha criticado la responsable sindical que ha señalado que en Extremadura el personal sanitario "está quemado", y en los centros de salud se dedican a una burocracia "que les supera" y en vez de tener tiempo para atender pacientes se dedican al papeleo.



Montero también ha criticado la falta de organización en el sistema sanitario que se ve agravado en Extremadura por la dispersión rural y la falta de médicos de familia en los pueblos, para lo que ha pedido más incentivos económicos. "Deben estar incentivados de forma económica porque si no les pagamos bien, aquí no se queda nadie y se van a otras CCAA o fuera de España", ha subrayado.



Para que las plazas rurales se cubrieran sería necesario, según CSIF, mejorar la movilidad territorial para no abocar a un médico de familia a estar muchos años sin poder moverse de un núcleo rural lejos de su casa.



"Hay que abordar el problema de la movilidad porque hay muchas zonas en las que un pediatra no quiere vivir por lo que hay que incentivar los puestos de difícil cobertura y procurar el movilidad del personal sanitario de forma más fácil", ha apuntado Hontangas.



Ambos responsables sindicales han abogado por "buscar soluciones reales" con planes de atención primaria y hacer un pacto de Estado para afrontar la necesidad de profesionales y la defensa de la sanidad pública que "está herida de muerte" porque se merman año tras año los recursos humanos.



Por todo ello, CSIF está llevando a cabo movilizaciones a nivel nacional por el déficit de profesionales sanitarios en todo el país y "por la dejación de funciones del Ministerio de Sanidad", y no descarta una huelga si no se toman medidas para paliar la situación.



No obstante, en estos momentos, con la campaña de vacunación de gripe y Covid en mayores y con los virus respiratorios que afectan a los niños CSIF considera "una irresponsabilidad" la convocatoria de una huelga, que se podría plantear "cuando pasen estas campañas de salud", ha sentenciado Hontanga.