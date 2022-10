El Supremo da razón a CSIF y sentencia a Junta a abonar 1,2 millones a docentes interinos

Ep.

El Tribunal Supremo ha dado la razón al sindicato CSIF y ha sentenciado que la Junta de Extremadura deberá abonar más de 1,2 millones de euros a docentes interinos extremeños que no se incorporaron el 1 de septiembre de 2019.



En total, los docentes interinos con vacante adjudicada en verano de 2019 superan los 3.100, cantidad similar a la de años anteriores, según ha informado en rueda de prensa la presidenta del Sector de Educación de CSIF Extremadura, Mercedes Barrado.



De este modo, según los cálculos del sindicato, a los interinos de Secundaria le correspondería el abono de tres días, con un salario medio de 90 euros, y a los maestros nueve días, con un salario medio de 70 euros diarios, cifras que darían el total de más de 1,2 millones.



Barrado también ha pedido a la Consejería de Educación que reconozca de oficio y cuente con la experiencia de los primeros días de septiembre de 2019 reconocidos por la sentencia de cara a los procesos de concursos de traslado y plazas de estabilización.



"Pedimos a la consejería que aunque los haberes los abone cuando considere, dentro de lógicamente de los plazos en ejecución de sentencia, sí que cuente ya de oficio esa experiencia en septiembre del 19 para que nuestros interinos no se vean perjudicados con respecto a los de otras comunidades autónomas que no han tenido el castigo del decreto que aquí en Extremadura, desde 2012, regula que tienen que trabajar 280 días en el curso para que te cuenten el curso completo", ha dicho, además de pedir la derogación de dicho decreto.



"BUENA NOTICIA" PARA LOS DOCENTES EXTREMEÑOS



Barrado ha mostrado su satisfacción por esta "buena noticia" para los docentes interinos extremeños en su lucha por sus derechos económicos y administrativos, ya que, al no comenzar a trabajar desde el 1 de septiembre, dejaban de percibir sus honorarios por esos primeros días.



Esta sentencia, como ha recalcado, es la tercera que gana CSIF en este sentido y le da la razón con respecto a que los docentes interinos debían ser contratados a 1 de septiembre como el resto de los funcionarios de carrera, en este caso en el curso 2019-20.



En esta línea ha asegurado que esta sentencia sienta "jurisprudencia y sería "doctrina del Supremo", al tiempo que ha afeado que una cuestión que parece tan evidente --que los interinos estén en los centros a 1 de septiembre-- tenga que decirlo el Supremo "hasta por tres veces" para que la Consejería de Educación ejecute la sentencia y abone los días correspondientes a estos profesionales, como así ha hecho para los cursos 2017-18 y 2018-19 tras anteriores sentencias.



Por ello, ha lamentado que Educación, en vez de tener en cuenta esta cuestión, tanto los derechos económicos como administrativos, ha obligado a CSIF con el "coste y esfuerzo" que supone a "lucharlo en los tribunales" para todos los docentes interinos.



Barrado ha insistido en el hecho de que, además de los haberes económicos que no se han percibido, es "fundamental" que se reconozca el tiempo de servicio prestado, ya que es lo que coloca a los interinos en posiciones más ventajosas en las listas y en cuento a próximos procesos selectivos.



"La consejería en cómodos plazos ha querido evitar tener que afrontar esta realidad, que era de justicia, y nos ha obligado a seguir luchando en los tribunales hasta que el Supremo, por tercera vez, nos da la razón a CSIF", ha aseverado.



Finalmente, Barrado también se ha referido a que, gracias a sentencias ganadas por CSIF, los docentes interinos con vacante adjudicada se incorporan a 1 de septiembre con los derechos económicos y administrativos correspondientes desde el curso 2021-22.