Vara rechaza la "rumorología" sobre gigafactoría de Navalmoral y su inclusión en el PERTE

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha rechazado la "rumorología" sobre la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata y su inclusión en el PERTE, toda vez que la Administración regional se sigue reuniendo cada semana como la empresa para avanzar en cuestiones como los incentivos regionales, la formación de trabajadores o el suelo necesario para el proyecto y, además, los promotores "están apretando muy duro para que el proyecto sea una realidad lo antes posible".



Así, ha afirmado que no puede confirmar la información según la cual la citada gigafactoría se quedaría fuerte del PERTE. "No lo puedo confirmar porque no lo sé, lo que sí sé es que ayer hemos estado todo el día trabajando con ellos. Ayer hemos estado trabajando en la financiación de incentivos regionales, hemos estado trabajando en el suelo, hemos estado trabajando en la formación de los profesionales, y hemos quedado la semana que viene y la siguiente", ha dicho.



"Eso es lo que sé, que esa es la verdad, todo lo demás son rumores, y además no sé dónde ha salido que en este país sólo se puede hacer algo si es dentro del Perte y fuera no se puede hacer nada", ha señalado Fernández Vara a preguntas de los medios este miércoles antes de su participación en la inauguración en Villanueva de la Serena del II Foro de Derecho Local.



En cualquier caso, ha recalcado que "hay que esperar a que la empresa se pronuncie y se pronunciará obviamente si se da el hecho", aunque ha insistido en que primero debería darse "el hecho (de que el proyecto quedase fuera del PERTE", que "tampoco tengo noticia", ha sentenciado.



"Lo que sí sé es lo que sé, que ayer durante todo el día hemos estado trabajando con la empresa y con la ingeniería que tiene contratada para preparar todo lo que tiene que ver con los incentivos regionales, para preparar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los suelos donde se va a ubicar, y en tercer lugar para ir preparando lo que tiene que ver con la formación de los trabajadores. Esa es la realidad", ha espetado.



En este sentido, Vara ha añadido también que si una empresa tuviera duda sobre la viabilidad de un proyecto no estaría manteniendo con la Junta dichas reuniones. "¿Creen de verdad ustedes que alguien iba a estar haciendo todo eso si tuviera la más mínima duda sobre la viabilidad de un proyecto? La respuesta es no. Esa es la única verdad", ha espetado.



LA EMPRESA APRIETA



"Yo lo que he dicho es que ayer, y frente a los rumores, porque esto es todo mundo de la rumorología... y además ya se dan cuenta ustedes de lo que influye en ese mundo de la rumorología los intereses que puedan tener unos y otros, que de todo hay en la viña del Señor... En el día de ayer estuvimos todo el día aquí en Extremadura trabajando con esa empresa en todo lo que tiene que ver con los incentivos regionales, en todo lo que tiene que ver con la formación de los trabajadores y todo lo que tiene que ver con el suelo que han elegido para el desarrollo del proyecto. Nada más, esa es la verdad", ha dicho.



En este punto, el presidente de la Junta ha afirmado que la empresa de la gigafactoría "está apretando muy duro para que el proyecto sea una realidad". "¿Qué conclusión sacamos cuando hemos quedado para la semana que viene, para la otra y para la otra? Pues que están apretando muy duro para que el proyecto sea una realidad lo antes posible", ha incidido.



Ha añadido, además, que en España se llevan 40 años desarrollando proyectos y "no existían los PERTE". "Se llevan desarrollando proyectos muy importantes y no existían los PERTE. Es que ahora todos esos proyectos importantes se van a hacer aquí y puedo asegurar que se van a hacer aquí", ha sentenciado.



De este modo, ha rechazado de nuevo entrar en la "rumorología" porque "es todos los días lo mismo" y "parece como si alguien tuviera algún especial interés en algún lugar del mundo en decir 'oye, es que eso no se puede hacer porque eso no le interesa a alguien en algún sitio que se haga'".



"Ayer, martes 4 de octubre, en Extremadura el Gobierno de Extremadura y la empresa se reunieron para seguir trabajando como hacemos todas las semanas en los incentivos regionales, en la formación de los trabajadores que van a necesitar, y en acabar de cerrar todo el tema relativo al suelo que han elegido para el desarrollo empresarial. Esa es la información, la real y la verdad, todo lo verdad rumorología", ha concluido.