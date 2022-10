En Cáceres, las empresas familiares reivindican su contribución a la economía española

Ep

Las empresas familiares reivindican su contribución a la economía española ya que, solo las cien que integran el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), emplean en todo el mundo a más de 1,1 millones de personas; facturan 172.000 millones de euros; generan un valor añadido bruto de 43.500 millones de euros; pagan más de 3.000 millones de euros en impuesto de sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales.



Durante el Congreso, el presidente del IEF, Andrés Sendagorta, ha añadido que "son cifras que nos dicen que buena parte de lo que ocurre en España y buena parte de lo que el mundo sabe de España, pasa y sucede a través de empresas familiares".



Sendagorta ha mostrado el "orgullo" de estas empresas por ese "papel destacado" que juegan en la construcción de España y "nos gustaría sentir que nuestras instituciones públicas también lo están", agradeciendo al monarca su presencia en este foro empresarial así como al resto de autoridades.



El presidente del IEF ha indicado que este congreso coincide con el treinta aniversario de la creación del instituto que cuenta ya con "una larga andadura y perseverancia" para dar a conocer los valores de la empresa familiar que se basan en la "concordia" y "unidad", para construir mejores empresas familiares para tener una España mejor, matizando que, "cuando a las empresas familiares les va bien, a España le va bien",



Sobre el programa que se desarrollará en este congreso, Sendagorta ha recordado que se dedicará una mesa redonda a hablar de educación, contando con la presencia, entre otros destacados ponentes, de la ministra del ramo, Pilar Alegría. "Si las administraciones públicas y las empresas sabemos coordinar nuestra acción, podremos ofrecer futuro y vocaciones a nuestros jóvenes. De eso hablaremos, ha adelantado.



También se contará con la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cerrará la jornada matinal. Ya por la tarde, se sucederán tres ponencias de tres grandes empresas familiares: Gestamp, Ferrovial e Inditex.

"Las tres son empresas extraordinarias, de éxito y prestigio mundial que, como muchas otras, son embajadores de España en el mundo", ha resaltado el presidente del IEF.



De esta forma, ha subrayado que "quiero que me oigan decirlo: más allá de que toda empresa debe aspirar a crecer, las empresas familiares no son solo pequeñas empresas, y no solo las empresas pequeñas son buenas".

Además, ha defendido la importancia de tener empresas familiares españolas grandes "que puedan acometer con solvencia todos los retos del mundo de hoy, desde la lucha por la sostenibilidad a la calidad del empleo y el mejor gobierno corporativo".



Otras mesas redondas del cónclave empresarial, que se desarrolla en el Palacio de Congresos de la capital cacereña, hablarán sobre innovación, sobre la función del gobierno corporativo como herramienta para prevenir los conflictos familiares en la empresa y, también, sobre el relevo generacional, y en ellas se contará con la presencia de destacados empresarios familiares.



Se contará con el testimonio de Saskia de Rotschild, responsable de las prestigiosas bodegas de la familia, que hablará de su caso conversando con Fernando Rodés. También habrá presencia de empresarios familiares portugueses para que "cuenten cómo se vive la experiencia de la empresa familiar en nuestra nación vecina y hermana", ha dicho Sendagorta.



En alusión al lema del congreso 'El latido de España', ha explicado que se trata de un mensaje "muy simple" y es que "las empresas familiares marcan el pulso de nuestro país y de nuestra sociedad".

"Somos protagonistas prudentes y discretos de nuestro destino y vamos a seguir trabajando, a pesar del ruido, para que nuestras empresas sean cada vez mejores y nuestro país avance por la senda del progreso y la prosperidad", ha concluido.



Cabe recordar que las empresas familiares representan en España el 70% del empleo y el 60% del PIB, y se trata de una contribución constante en el tiempo, porque las empresas familiares son más longevas que las no familiares, ya que algunos de los socios del IEF son empresas centenarias.