Vara le desea a Monago "lo mejor", pues pese a las diferencias nunca "volaron los puentes"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha deseado a José Antonio Monago "lo mejor del mundo" en su nueva etapa, tras despedirse como líder de la oposición en la Asamblea, y ha destacado el entendimiento que siempre han mantenido a pesar de las diferencias.

"Nos hemos zurrado la badana a base de bien", le ha dicho Vara a Monago desde la tribuna del parlamento, en sus últimas palabras antes de cerrar el Debate sobre el Estado de la Región, desde donde ha destacado que la despedida brindada al líder del PP "ocurre en pocos lugares".

Una despedida en la que han participado todos los grupos parlamentarios porque a pesar de las diferencias, nunca han "volado los puentes", que "siempre estuvieron hasta en los momentos más difíciles en los que sabíamos que era complicado ponernos de acuerdo".

Según Vara, "no es verdad que para ejercer el servicio público de la política haya que estar todo el día peleándose con todo el mundo", sino que "uno tiene que defender sus tesis y posiciones pero tiene que entender también al que enfrente tiene otras posiciones y posiciones".

Tras dirigirse a Monago como "presidente" y con un "querido José Antonio", le ha deseado le vaya "bien". "Te deseo siempre lo mejor del mundo en cualquier faceta, y supongo y deseo que con esto, aunque los chiquillos ya van volando solos, puedas tener una parte del tiempo que no has tenido todos estos años porque se los has dedicado a Extremadura", ha reconocido.

En este último turno de palabra, no ha dedicado ninguna palabra en responder a las propuestas de Monago, pero sí a los del resto de la oposición. Así, le ha recriminado a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que las "viejas recetas" tuvieron su razón de ser en su momento, pero que ahora son necesarios "nuevos tiempos".

Además, y sobre los distintos modelos de gobierno, ha señalado que esta crisis "está poniendo en jaque a todos", pues los efectos de la guerra, en forma de inflación, especialmente en la energía, está afectado a todo el mundo.

"Sea el modelo que sea, los precios han subido", de tal forma que la "única manera" de desligarse de la dependencia del gas ruso es apostar por las energías renovables.

A su vez, ha señalado al líder de Ciudadanos, David Salazar, que la deuda pública de Extremadura no es "desproporcionada", pues está en un "término medio" del resto de las comunidades autónomas, y en comparación con el país es "bastante inferior".

También ha señalado que es "asumible" para el PIB actual de Extremadura y el que tendrá "en los próximos años", pues además está "bien negociada con las entidades financieras". Tampoco cree que sea una "barbaridad" vincular la subida de las pensiones al IPC.