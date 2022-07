Vara: En España pronto verán a Extremadura como competidora en el "cambio verde y digital"

Ep.



El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que en España algunos sectores y CCAA han vivido hasta ahora "muy cómodos" pero que pronto verán a Extremadura como una competidora en el "cambio verde y digital" que va a "liderar" la región, lo que a su juicio supondrá que ésta se tendrá que "defender" de ataques.



"Han vivido muy cómodo, pero están empezando a tener algún problema, y además nos vamos a tener que defender (Extremadura), porque cuando se acaben de dar cuenta de que vamos a ser uno de los principales competidores nos van a atacar porque molestamos", ha espetado Vara, debido a que "no quieren compartir" el reparto de riqueza en determinados territorios.



Así, ha invitado a los grupos políticos en Extremadura a reflexionar sobre si están dispuestos o no a contribuir a que "las cosas cambien" para el futuro de la comunidad, y ha mostrado su disposición a seguir luchando contra la pobreza "produciendo riqueza redistribuida para mejorar la vida de las personas", a través del impulso de proyectos y no exclusivamente de ayudas.



De este modo, durante su respuesta a los grupos políticos tras los posicionamientos manifestados por éstos en la sesión de este miércoles en la Asamblea del Debate sobre el Estado de la Región, Vara ha defendido que hay que "pasar página" en cuanto a las estrategias aplicadas hasta ahora porque, si bien han llevado hasta donde se sitúa la comunidad, "no sirven para salir" de la situación actual, y ha pedido así la implicación positiva de todos.



En este punto, ha apuntado que hay que seguir trabajando para que Extremadura deje de ser Región Objetivo 1, porque hasta ahora "algunos dan sus sobrantes para que vivamos sin pegarnos por las calles" pero en realidad, a su juicio, a lo que aspira la comunidad es a que sus ciudadanos tengan "futuro" a través de la llegada de empresas que generen riqueza, paguen impuestos y, con ello, aplicar servicios públicos, tal y como establece "la pura social-democracia".



Así, ha recalcado que él va a seguir haciendo "todo lo posible" para que haya "más empleo" en la región y sea de "más calidad", porque --ha reconocido-- los ritmos a los que baja el paro en la actualidad no se corresponde con la bajada en las tasas de pobreza; y en este sentido ha pedido también "humildad" a los políticos para contribuir a generar "futuro" en Extremadura.



INFLACIÓN



Por otra parte, sobre la situación actual de la inflación, Fernández Vara ha defendido que hay que darle una respuesta "ad hoc" y no la que tradicionalmente se le ha venido aplicando, aunque "siempre" defendiendo para ello el mantenimiento de los puestos de trabajo.



De este modo, ha apuntado que si bien tradicionalmente la inflación tenía su origen en "cuestiones económicas", ahora "viene por una guerra" (en Ucrania), y ha defendido que hay que por tanto ofrecer una respuesta "ad hoc".



"Luego, no vayamos a querer atribuir la inflación a los salarios porque no es verdad, ni vayamos a creer que como la inflación no la han creado los salarios tienen que estar atentos al margen", ha añadido.



PROYECTOS EN MARCHA



Asimismo, el presidente de la Junta ha afirmado que los grandes proyectos anunciados en la comunidad están en marcha. "A día de hoy ninguno de ellos se ha caído" y aunque "vienen meses malos para algunos, la mayor parte de ellos (los grandes proyectos anunciados) van a salir", ha espetado.



En este sentido, ha defendido que dentro de la "nueva economía industrial" del siglo XXI lo que ocurre es que los proyectos "cien millonarios o mil millonarios" previstos "necesitan cerrar la inversión".



Con ello, ha indicado que hay dos de esos grandes proyectos --sin citarlos-- para los que este mes se cumple el plazo para que se les responda a sus necesidades de financiación; así como que el matadero de Zafra "se va a inaugurar en octubre"; se van a iniciar las obras de la gigafactoría de Navalmoral; o se va a construir el Centro de Almacenamiento Energético, entre otras iniciativas.



TREN



Asimismo, en otro momento de su intervención este miércoles en la Asamblea, Fernández Vara ha dicho que comprende que la oposición puede tener "razones" para criticar la situación ferroviaria en la región, aunque ha incidido en que en todo caso "lo que no vale es que uno pueda exagerar o faltar a la verdad", porque en esta temática "se ha hecho un esfuerzo" por parte del Gobierno central y de la "sociedad española en los últimos años".



En esta línea, ha defendido la "sabia" e "inteligente" decisión en su momento de que Extremadura contará con un tren de alta velocidad mixto de pasajeros y mercancías, lo que lleva a impedir que se alcancen las velocidades que se puedan lograr en otras regiones pero será positivo, ha dicho, para el desarrollo de la comunidad.



Al mismo tiempo, sobre la situación de la no parada del Alvia en Plasencia, el presidente de la Junta ha anunciado que el próximo viernes, día 8, mantendrá una reunión con autoridades y colectivos en dicha localidad cacereña para abordar la cuestión, aunque ya ha avanzado que "el tren pasará por Plasencia, naturalmente, porque en un año la línea de Monfragüe se cierra, cuando se abra la línea de Plasencia a Navalmoral".



CONVENIO DEL CAMPO



También, en alusión a la reciente firma del convenio del campo entre patronal y sindicatos, Vara ha indicado que se trata de un acuerdo "importante", y ha destacado el "esfuerzo" realizado por las partes.



También ha reconocido, en este punto, que no sabe si otros sectores hubieran "soportado adecuadamente" a tantos trabajadores fuera de una regulación laboral como ha ocurrido durante tanto tiempo con el campo, "porque no es justo, no es digno y no se lo merecen", ha recalcado.



Asimismo, en otro momento de su intervención, el presidente de la Junta ha resaltado el proceso de fusión iniciado entre Don Benito y Villanueva de la Serena, y ha agradecido también a José Antonio Monago (PP) su "apoyo" a la iniciativa.



Con ello, ha incidido en que dicha fusión "es de las cosas más positivas, más importantes y más históricas que han ocurrido en esta tierra en mucho tiempo", ya que dos pueblos han decidido "recorrer en común" sus caminos.



De igual modo, Vara ha respondido a la propuesta de Ciudadanos de universalizar los comedores escolares que "cualquier colegio que demande" uno de ellos "automáticamente" lo recibe, y ha considerado que, en todo caso, dicha cuestión "con el tiempo, más temprano que tarde será una realidad".



Finalmente, en alusión al incremento del gasto en Defensa, en respuesta a la presidenta de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, el jefe del Ejecutivo regional ha pedido que no se sea "tan dogmáticos como para no entender los cambios que se están produciendo en el mundo", y ha defendido que hay que ser capaces de "fortalecer" la seguridad y defensa de Europa "intentando" que la guerra en Ucrania "dure el menor tiempo posible".