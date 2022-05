Vergeles urge reflexionar ante alarma plazas vacantes MIR sin cubrir en Medicina Familiar

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado que "todos" --universidades, colegios profesionales, sociedades científicas, unidades docentes, profesionales, administración, y la política-- tienen que realizar un proceso de reflexión "muy importante" sobre los motivos por los cuales no se cubren vacantes MIR en Medicina Familiar en España y, tras ello, "tomar decisiones importantes" en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.

"Hay que templar, pararse, hacer un proceso de reflexión y después que tomar decisiones importantes en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", ha espetado, toda vez que en este asunto "lo que está en juego son los cimientos del sistema, que es la atención primaria de salud, y hay que seguir trabajando, trabajando y trabajando".

Así, a preguntas de los medios este martes en una rueda de prensa sobre el nuevo modelo de atención residencial en la región, Vergeles ha reconocido que le "apena mucho" las plazas MIR vacantes en Medicina Familiar que no han sido cubiertas en la comunidad, y ha subrayado que esto "hay que interpretarlo como un signo de alarma de que algo está pasando en el Sistema Nacional de Salud, que somos todos y todas".

De este modo, ha pedido hacer una reflexión donde "no echemos balones fuera, donde no nos tiremos los trastos a la cabeza unos a otros porque lo que está en juego son los cimientos del sistema, que es la atención primaria de salud, y hay que seguir trabajando, trabajando y trabajando".

"Lo fácil es echarle la culpa a algo concreto o alguien concreto, lo difícil es hacer algo que no hemos hecho desde hace 40 años, que es sentarnos a reflexionar qué iba necesitando la Atención Primaria de Salud para que verdaderamente fuese el nivel de atención que más contacto tiene con la ciudadanía y que mejores niveles de salud puede proporcionar a la población", ha reflexionado.

En este punto, ha considerado Vergeles que "nos hemos deslumbrado con la tecnología, nos hemos deslumbrado con el hospitalo-centrismo", y tras mostrar todos sus "respetos" para los hospitales y para la tecnología, ha considerado que el hecho de que no se cubran plazas MIR "es un signo de alarma".

"Todos, absolutamente todos, universidades, colegios profesionales, sociedades científicas, unidades docentes, profesionales, administración, la política, debemos hacer un proceso de reflexión muy importante porque esto no sólo va de dinero, no sólo va de dispersión, no sólo va de calidad en la formación, va de creerse y hacer posible que la atención primaria de salud sea el eje vertebrador del sistema nacional de salud", ha reivindicado.

DECISIONES EN EL CONSEJO INTERTERRITORIAL

En este punto, ha reiterado que a su juicio hay que hacer un proceso de reflexión "muy importante", templarse en las declaraciones y "asumir la responsabilidad que cada uno tenemos por potenciar la atención primaria de salud, también como sociedad", para posteriormente "tomar decisiones importantes en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". "No sólo me vale que se tomen decisiones en Extremadura", ha incidido.

Al respecto, ha afirmado que "ojalá éste (el hecho de que no se cubran plazas vacantes en Medicina Familiar) sea el signo de alarma que al sistema nacional de salud le hacía falta para llamarle la atención en la dirección en la que tiene que ir", y ha rechazado que en este asunto únicamente el origen de lo ocurrido sea monetario.

"Si fuese el dinero Cataluña ha ofrecido 9.000 euros de paga única a los residentes que se formasen en Cataluña y se le han quedado 75 plazas vacantes", ha reflexionado el consejero extremeño, quien en todo caso, ha reconocido que "probablemente haya que mejorar las condiciones laborales" de los profesionales, pero articulando también otras medidas como, por ejemplo, la incorporación del Estatuto del Tutor.

También ha abogado por fomentar la rotación por el medio rural y apostar por las zonas de "difícil cobertura", así como por elaborar un "verdadero proceso de participación comunitaria en Atención Primaria", y por que incluso las unidades docentes reflexionen para saber "qué es lo que le tienen que ofrecer a los residentes".